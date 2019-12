Cs pedirá a la Junta Electoral que Puigdemont y Comín dejen de ser diputados del Parlamento catalán

La portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha informado este lunes que presentarán un escrito ante la Junta Electoral provincial de Barcelona para pedir que se retire las actas de diputado del Parlamento catalán del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

En una entrevista a Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, Arrimadas ha dicho que pedirán "lo que es de sentido común, que además es lo que dice la ley, que no se puede ser diputado a dos cámaras", y ha explicado que esto tiene la consecuencia de que Puigdemont no podrá ser elegido presidente de la Generalitat.

Ha dicho que el procés ha dado poca independencia, pero que sí ha dado privilegios para algunos: "Todos se están cogiendo a la inmunidad y la están exagerando como si fuera impunidad".

En relación a la sentencia de la UE sobre la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que esta resolución "ni condiciona, ni cuestiona, ni anula" la que dictó el Supremo en octubre.

Arrimadas ha dicho que el TUE solo responde a una cuestión prejudicial: "Lo único que dice el tribunal es cuándo accede Junqueras a la condición de eurodiputado. Se refiere a la prisión provisional, no a la prisión definitiva en que se encuentra".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Ha dicho no saber si la investidura del candidato socialista al Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá lugar antes del 6 de enero, y ha criticado que estén pendientes de ERC: "Ellos decidirán si tenemos gobierno o no en España".

También ha reprobado que Sánchez se mostrara como un "hombre fuerte contra el independentismo" durante la campaña electoral, pero que menos de 24 horas después del resultado de las elecciones pactara con Unidas Podemos.

"Creo que Sánchez tiene ganas de estar en La Moncloa, tiene ganas de estar en el poder y no le importa demasiado si entra de la mano e unos partidos que quieren romper España o de un partido populista como Podemos", ha declarado, y ha asegurado que esto no puede ser bueno para España.

HAN HECHO AUTOCRÍTICA

Sobre la gestión que ha tomado Cs después de las elecciones del 10N, Arrimadas ha asegurado que no cree que haya un partido que haya hecho más autocrítica que el suyo: "Ha dimitido el presidente, el secretario general, el secretario de organización y el secretario de comunicación".

También ha explicado que los naranjas ya están en el centro político, por lo que no deben volver a un espacio del que no se han ido nunca, y ha dicho que no tienen la intención de cambiar el ideario del partido.

Según Arrimadas, que su formación tenga 10 escaños en el Congreso de los Diputados, es una buena noticia porque "hace unos años no había ningún partido de centro y liberal" en esta cámara.

SIGUEN SIENDO EUROPEÍSTAS

En relación a la posición de Cs hacia la Unión Europea --después de que Vox planteara la salida de España tras la sentencia de la TJUE--, Arrimadas ha dicho que su formación sigue siendo europeísta, y que "los problemas no están en Europa, sino están en como gestiona las cosas el Gobierno".

"Esto se podría haber evitado cambiando la ley electoral para hacer que diga que los huidos de la justicia no puedan ser candidatos electorales", ha declarado, y ha culpado a la gestión del PP y del PSOE.