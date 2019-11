La Junta Electoral avala que el Rey presida un acto en Barcelona el lunes

Es una resolución de este sábado recogida por Europa Press y en respuesta a sendas peticiones de JxCat y de ERC --presentadas el jueves y anunciadas por ambos el viernes-- para que la Junta impidiera el acto.

La JEP alega que es una visita institucional, que la petición de ambas candidaturas de limitar el discurso del rey no tiene fundamento legal ni constitucional "por presuponer que no va a guardar los deberes de neutralidad política", y que el jefe del Estado no tiene ninguna adscripción política.

Además, niega a ERC y JxCat que la visita contravenga el artículo 50 de la ley electoral (Loreg), porque el acto "carece de contenido electoral alguno".

Ambas candidaturas pedían aplazar el acto alegando que se garantice un proceso electoral con "imparcialidad, objetividad, igualdad entre todos los actores y transparencia".

Sus peticiones añadían que, si la visita no se posponía, se pidiera a la Casa Real limitar su actuación "a la estricta entrega de los premios a los galardonados, sin que en sus intervenciones puedan hacer valoraciones o consideraciones que puedan atentar contra la obligada imparcialidad que deben mantener".