Junta andaluza ve "legítimo" que haya andaluces que manifiesten su "indignación o temor" por la irrupción de Vox

Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, a preguntas de los periodistas en la rueda posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la primera que celebra el Gobierno en funciones tras las elecciones de este domingo, y el día después de que miles de personas participaran en manifestaciones convocadas de manera espontánea en varias capitales andaluzas de provincia contra las políticas fascistas.

En este marco, Blanco ha señalado que Vox ha logrado legítimamente doce escaños en los comicios de este 2-D, mientras ha avisado de que es una formación que, entre otras cuestiones, "aboga por la eliminación del Parlamento, por cerrar Canal Sur, por la desaparición de leyes de igualdad, por devolver competencias al Estado en Sanidad, Educación o Justicia, y que cuenta con apoyos europeos como Marine Le Pen, que, al menos para el Gobierno andaluz, no son alentadores".

Ha dicho que aunque el Gobierno andaluz "no hace valoraciones, ni apoya o deja de apoyar manifestaciones en la vía pública", sí entiende "el malestar de algunos ciudadanos cuando entra en el Parlamento un grupo que defiende tales postulados", pero que las elecciones del domingo "son legítimas y los andaluces votan a quien consideran oportuno".

"NO HAY QUE REGENERAR AL PSOE-A"

Asimismo, el portavoz ha hecho hincapié en que quien ha ganado las elecciones de este domingo es el PSOE-A, "el único partido que ha llegado a lograr un millón de votos y es el partido más votado". "Ese millón de votos le da toda la legitimidad al PSOE-A para intentar la formación de un nuevo gobierno", ha subrayado.

Respecto a los contactos con la Ejecutiva de Sánchez y el Gobierno, Blanco ha dicho que ha mantenido algún contacto personal con algún miembro del Gobierno y que se ha desarrollado en un ambiente "de extraordinario de cariño y sintonía", si bien no ha revelado su contenido.

Y así, aunque ha dicho no querer valorar las declaraciones de otros dirigentes del partido, ha afirmado que "para regenerar algo se tiene que haber degenerado antes y aquí no hay que regenerar al PSOE-A" porque, a su juicio, "no se ha degenerado absolutamente nada".

Entretanto, y preguntado por las repercusiones que pueda tener en Andalucía que se produzca un bloqueo institucional, el portavoz ha advertido de que "nunca es bueno" que eso ocurra y que cualquier situación de bloqueo genera inestabilidad y es "un caldo de cultivo en contra de que puedan desarrollarse las principales actividades que generan empleo y bienestar".