La Junta descarta desalojar la acampada pero pide que no interfiera en el 10N

La Junta Electoral de Barcelona ha rechazado la petición de Cs para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universitat contra la sentencia del 'procés', aunque ha instado a la policía a adoptar las medidas necesarias para que no interfiera en la votación del 10N.

En su resolución, que es recurrible, la Junta Electoral Provincial sostiene que la acampada no ocupa toda la plaza, su asistencia "no le otorga una gran repercusión" y que su manifiesto "no contiene mención alguna directa a ninguna fuerza política ni apelación directa al voto", ya que ha incorporado reivindicaciones que van "mucho más allá" del independentismo.

Cs presentó ayer un recurso ante la Junta Electoral contra la acampada, al considerar que vulnera la legislación por tratarse de una protesta independentista en periodo electoral y en un sitio "estratégico" donde los partidos hacen actos de campaña.

No obstante, en su resolución la Junta mantiene que la protesta no impide el derecho de los partidos a realizar actos electorales en la plaza y recuerda que no es competencia suya "ejercer competencias de orden público sustituyendo a las autoridades gubernativas".

De hecho, añade la Junta, es "público y notorio" que Cs pudo realizar ayer el acto de campaña que tenía programado en la plaza Universidad y que "las fuerzas y cuerpos de seguridad se hallan en disposición de garantizar" que puedan llevarse a cabo.

Además, considera que no está afectado el derecho a realizar campaña electoral en la plaza Universitat, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido "espacios alternativos para la realización de actos electorales".

La Junta Electoral invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y concluye que "reivindicaciones de amplio espectro que no apelan directamente al voto hacia determinadas fuerzas políticas" -que incluyen desde el acceso a la vivienda, los derechos de los refugiados o la lucha contra la violencia de género- deben ser permitidas, incluso en jornadas preelectorales.

Por ese motivo, estima que, "en el momento actual" y en las circunstancias descritas, no debe ordenarse el desalojo de la acampada, "sin perjuicio de que san las autoridades gubernativas quienes, en el ejercicio de su competencia de orden público, lleguen a la conclusión de que la misma debe llevarse a cabo".

La resolución descarta todas las peticiones de Cs, excepto la relativa a garantizar que el próximo domingo se pueda votar con normalidad en un colegio electoral que, precisamente, está situado en la plaza Universitat.

Para la Junta, teniendo en cuenta la configuración urbana de la plaza Universitat, es suficiente con que en la jornada del 10N "se halle libre y expedito el paso hacia el colegio electoral" y sin "símbolos políticos o reivindicaciones".

En ese sentido, la resolución insta a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana a "garantizar que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electorales y que no se perturbe su acceso al colegio", por lo que reclama que se adopten las medidas necesarias para "impedir que los acampados puedan interferir en el normal desarrollo de la votación".

Minutos antes de que trascendiera la resolución de la Junta Electoral, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha indicado en rueda de prensa que los Mossos d'Esquadra decidirán cómo intervienen en este asunto cuando reciban instrucciones de este organismo, que es el que tiene "autoridad" en los procesos electorales.

Buch ha destacado además que los Mossos ya han activado a sus equipos de mediación para tener una vía de comunicación con los acampados.