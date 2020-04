Junts tampoco acudirá a la Comisión de CCAA del Senado y denuncia que es "una grave irresponsabilidad"

Junts se suma a ERC, que tampoco va a participar en este foro al que no asistirá la Generalitat de Cataluña, según ha conformado este miércoles pese a que inicialmente había anunciado la presencia de la portavoz del Gobierno, Meritxell Budó. Es decir, ni el Ejecutivo autonómico ni los dos partidos que lo conforman participarán en la reunión.

Cleries ha criticado que por parte del Gobierno acuda a la sesión la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, "que no tiene ninguna responsabilidad directa sobre la gestión de esta crisis".

Y ha rechazado igualmente la organización de "un debate presencial en plena pandemia", cuando su partido entre otros reclamó que se buscaran fórmulas telemáticas para evitar traslados a Madrid.

El senador ha criticado igualmente que se recurra al Reglamento para decir que no son posibles las intervenciones a distancia, pero no se aplique sin embargo esa misma norma que permite en esta Comisión la intervención de senadores autonómicos. Por acuerdo de la Mesa, se ha decidido que en esta ocasión no participen estos parlamentarios para evitar prolongarla más. "Para lo que quieren aplican el Reglamento y para lo que no quieren, no", ha rechazado Cleries.

La sesión comenzará mañana a las 12 con la intervención de la ministra Darias. Le seguirán los representantes de las CCAA que van a acudir, todas menos Cataluña, Baleares y Canarias y de las que sólo aucudirán cuatro presidentes autonómicos: Madrid, Castilla y León, Murcia y Cantabria. Del resto, participarán consejeros. También podrán intervenir después los grupos parlamentarios.