Junts pide a Sánchez que escuche a la calle porque "la independencia es el único camino"

Borràs ha querido estar presente en el Pleno del Congreso, a diferencia de ERC que no ha acudido al debate por la Diada, para recriminar a Sánchez que "se le llene la boca diálogo", pero después presuma de haber excluido a Junts de su ronda de contactos para buscar un acuerdo de investidura.

La portavoz ha abandonado el Congreso rumbo a Barcelona tras su intervención, pero antes le ha pedido a Sánchez que "escuche con atención lo que esta tarde le van a decir los catalanes en las calles" y ha comparado la "multitudinaria" manifestación que se prepara en Barcelona con la que reunió a 45.000 personas hace unos meses en la Plaza de Colón de Madrid.

"Estamos hablando de otras dimensiones y estar tarde les vamos a decir que ustedes tal vez tengan la razón de la fuerza y la razón del Estado pero nosotros seguimos alineados con la fuerza de la razón que, más tarde o más temprano, dará sus frutos", ha indicado.

"IGNOMINIOSA CONDENA"

Borràs ha vuelto a reprochar al líder del PSOE su política de que "a los independentistas, ni agua". Lo ha hecho para insistir en que la "criminalización" de los separatistas no ayudará a solucionar el conflicto, sino al contrario, y de que mientras no haya una solución política en Cataluña, España vivirá "en la inestabilidad política".

También ha avisado de que habrá un nuevo "tsunami democrático" cuando se dicte la "ignominiosa condena" que se "intuye" para los políticos presos por el 'procés'. "Será la será la prueba definitiva de que para Cataluña la independencia es el camino, el único camino".

"Todos sabemos que nada se resolverá mientras haya prisión o exilio. El tsunami democrático que se prepara en Cataluña tal vez les ayude a recuperar, si no la sensatez y la Justicia, sí el sentido e la política porque es la política quien ha de resolver el conflicto, no el odio, es el diálogo y no las porras, las urnas y no las imposiciones", ha argumentado.

Además, Borràs ha utilizado su discurso para volver a denunciar que eurodiputados independentistas como Carles Puigdemont no hayan podido tomar posesión de sus escaños y para recriminar a Sánchez que haya puesto al frente de la Política Exterior de la UE a un "obsesionado antiindependentista catalán" como el ministro del ramo en funciones, Josep Borrell.