Junts avisa de que si Sánchez rechaza un mediador, demostrará que "tiene miedo"

En los pasillos de la Cámara Baja, Borràs ha celebrado que este jueves Sánchez y Torra hayan recuperado la "normalidad" en las relaciones aunque no se ha atrevido a señalar que se haya recuperado el diálogo. "No me atrevería a hablar de diálogo, porque le doy demasiado valor a la palabra diálogo", ha apuntado.

En todo caso, sí ha puesto en valor que los dos presidentes, además de poder hablar de cuestiones de actualidad como las consecuencias de Gloria y del Brexit, pudieran hablar este jueves para concretar la fecha de la mesa de negociación, que tendrá lugar en el presente mes de febrero, y sobre todo para arbitrar ya las comisiones de trabajo que van a conducir a ese foro.

UNA FIGURA "NORMAL" EN RESOLUCIÓN DE "CONFLICTOS" INTERNACIONALES

Un foro en el que Borrás sigue insistiendo en que es importante que haya un mediador, una figura, ha dicho, "absolutamente normal" para la solución de conflictos internacionales "cuando hay posiciones tan alejadas" y sobre todo teniendo en cuenta los "bandazos" que ha dado el Gobierno en este asunto.

La independentista catalana ha recordado que lo que ha hecho el Gobierno de Torra es retomar las negociaciones donde se dejaron después de que Sánchez se levantara de la mesa cuando se exigió un relator. De hecho, ha puesto de relieve que el Parlament aprobó este jueves la necesidad de que exista esa figura por tratarse de un elemento que "da seguridad" y que ofrece "garantías" para que se llegue "a buen puerto".

Preguntada si cree que puede estallar otra vez por los aires el diálogo insistiendo con el mediador, Borrás ha respondido que espera que no. "Uno no está dispuesto a negociar abiertamente cuando tiene miedo o recela que haya un tercero especialista en estas cuestiones de resoluciones de conflicto", ha dicho.