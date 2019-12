Junts retomará el viernes el texto sobre autodeterminación que aparcó para que ERC le facilitara grupo en el Senado

Así lo ha explicado Borràs en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la entrevista que ha mantenido con el Rey en el marco de la ronda de contactos que ha abierto el jefe del Estado para designar candidato a la investidura.

La moción que Junts registró la semana pasada pedía al Parlament constatar que se deben promover las iniciativas y compromisos necesarios para acordar "una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el Estado español, que no puede ser otra que el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum".

El texto iba a votarse esta semana pero ERC pidió que se aplazara para no perjudicar sus negociaciones con el PSOE para la investidura del socialista Pedro Sánchez. Desde Junts recalcan que tanto el presidente catalán, Quim Torra, como su antecesor, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, estaban de acuerdo en no retirarla pero que finalmente se optó por "aparcarla" por "lealtad" a sus socios de gobierno.

LLEGARÁ AL PLENO EN ENERO

Este miércoles, Borràs ha concretado que volverán a registrar "la interpelación" este mismo viernes y que el tema llegará al próximo Pleno del Parlament, ya en enero. "Que nadie se lleve a engaño, nuestra posición no se ha movido de un ápice. Nosotros no nos movemos de este camino, no se puede mover ningún independentista", ha aseverado, recalcando su compromiso con la autodeterminación.

Borràs ha admitido que en Junts les "extrañó" que ERC pidiera la retirada de la moción a cambio del préstamo de sus senadores y ha subrayado que nada de su contenido debe resultar "sorpresivo" a los independentistas que han suscrito otros textos en los mismos términos en varias ocasiones. Aún así, ha explicado, accedieron por "lealtad" a sus socios de gobierno.

Borràs ha agradecido a ERC su "generosidad" en la cesión de senadores, destacando que será sólo por "unas horas" y que facilitará que el independentismo tenga "una voz más" en el Senado. Eso sí, ha reprochado que ahora den mucha publicidad a una cesión que en ocasiones anteriores se produjo sin tantas alharacas.