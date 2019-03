Justicia para la paz de Colombia pide que se desvincule el fiscal detenido por soborno

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia, Patricia Linares, pidió este domingo que se desvincule a un fiscal de ese organismo detenido el viernes pasado cuando recibía un soborno para incidir en el expediente contra Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

"Con el debido respeto a su autonomía e independencia como Director de la Unidad de Investigación, le solicito que inmediatamente se proceda a (...) la desvinculación del funcionario capturado, en el marco de la evaluación jurídica y ética que corresponda", manifestó Linares en una carta.

La magistrada se expresó así en una misiva enviada al director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Giovanni Álvarez Santoyo, después de la detención de Carlos Bermeo.

Bermeo, fiscal de apoyo de la UIA, fue detenido este viernes junto a otras cuatro personas cuando recibían 500.000 dólares en un hotel en Bogotá para incidir en el caso de Santrich.

Santrich, uno de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC y que fue miembro del equipo negociador del acuerdo con el Gobierno colombiano, fue detenido en Bogotá en 9 de abril del año pasado a pedido de la Justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma de la paz.

Tras la polémica generada por el soborno, la JEP señaló en su momento que la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tiene nada que ver en le proceso de Santrich.

Linares pidió hoy a Álvarez que además realice una "revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directos colaboradores" con el fin de comprobar la calidad ética y moral de los funcionarios.

"Es prioritario y urgente que usted, como director y único nominador de la UIA, adopte de manera inmediata las medidas que se imponen para garantizarle al país y a la comunidad internacional, que han depositado su confianza en nosotros, que como me lo expresó personalmente, se trata de un hecho aislado", agregó Linares.

La presidenta de la JEP, quien calificó como "indignante" el hecho, afirmó que con esto se podrá "reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación", pues, dice, esta se vio afectada.

"En mi condición de presidenta de la JEP expreso mis sinceras disculpas por lo sucedido a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que han confiado en nosotros y les reitero que cumpliremos a cabalidad y no obstante las dificultades nuestro mandato y nuestros compromisos con la paz del país", concluyó Linares.