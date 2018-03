La comisión de Justicia del Senado, con la ausencia del PSOE, irá al Valle de los Caídos el próximo día 26

Así lo ha decidido la Mesa de la comisión, asegurando que los miembros que así lo deseen podrán entrevistarse con el abad en dos semanas para tratar el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, de las resoluciones de la Comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos y de las exhumaciones que Patrimonio Nacional pretende llevar a término en el cementerio público del Valle de los Caídos.

El PSOE ha lamentado la "falta de respeto a la cámara y a la democracia" cometida por el prior Santiago Cantera ignorando la petición de comparecencia de la comisión de Justicia del Senado. Para Tonxu Rodríguez, portavoz socialista, se trata de una "nueva humillación alas víctimas del franquismo" por lo que ha señalado que los senadores del PSOE no irán a la cita con Cantera "sea el día que sea".

Rodríguez, autor de la iniciativa, ha indicado que desde las filas socialistas no aceptan la "excusa" del abad para no acudir al Senado apoyándose en su condición de religioso. "No se puede aceptar, ¿no responden ante los poderes del Estado?, ¿ante la ley?", se ha preguntado. Por ello ha pedido que los "hábitos no tapen la ilegalidad y oculten la democracia" y ha reclamado al prior que cumpla la "ley de Dios y la de los mortales".

Por su parte, el PP ha lamentado la "oportunidad perdida" por el abad para dar cuenta al Senado sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos, pero la senadora Esther Muñoz ha llamado a aprovechar la cita el día 26 para entrevistarse con el prior en la propia basílica, y ha pedido a los socialistas que se replanteen su negativa.

Joan Comorera, de Unidos Podemos, ha apelado al "deber moral" del prior de asistir y dar explicaciones a la Cámara Alta, aunque ha señalado que su grupo se plantea acudir a la basílica "en aras de buscar una solución", que entiende que es lo que más necesitan las víctimas.

Mientras, el portavoz de PNV, Jokin Bildarratz, ha criticado la ausencia del prior entendiendo que su condición de religioso "no da un plus en una sociedad del siglo XXI". Así ha llamado a funcionar con transparencia y no con criterios de 1958.