La Justicia gallega termina un conflicto que se prolongó durante siete meses

Los sindicatos Alternativas la Xustiza-CUT, STAJ y CIG, en sus secciones de la Administración de Justicia de Galicia, han puesto fin hoy a un conflicto que se ha extendido durante siete meses y que mantuvo más de cien días consecutivos una huelga indefinida.

Desde el 6 de noviembre de 2017, cuando se celebró la primera de las asambleas previas al conflicto, hasta hoy, cuando lo que quedaba del comité de huelga ha desconvocado el paro, los representantes de los 2.700 trabajadores han reclamado el fin de la discriminación que denuncian que sufren con respecto a los compañeros del resto de comunidades.

Aseguraban que cobraban el menor complemento autonómico entre todas las comunidades con competencias en materia de Justicia, que eran los únicos que sufrían descuentos en bajas por enfermedad, que no se les abonaba el salario completo en sustituciones, que había refuerzos coyunturales que se prolongaban durante más de tres años y que se había amortizado más de cien plazas.

El acuerdo entre los siete sindicatos y la Xunta se produjo en la eliminación de los descuentos por bajas, debido a un convenio firmado en Madrid para todos los funcionarios; en la aceptación de que los sustitutos deben cobrar por el trabajo realizado; la conversión de 36 plazas de refuerzo coyuntural en plazas reales; y la recuperación de 106 puestos amortizados.

Las diferencias finales, que dividieron al comité, se centraron en el aspecto económico, en la cláusula que revisará los salarios de los funcionarios de la Administración de Justicia gallega y en el plan de recuperación del trabajo atrasado.

Tras el rechazo del comité de huelga a la oferta de la Xunta, la negativa de los funcionarios en votaciones y la posterior adhesión de SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO a la propuesta del Gobierno gallego en la mesa sectorial, esta fue aprobada en el Consello de la Xunta y los sindicatos que todavía continuaban en el comité de huelga, AXG-CUT, STAJ y CIG, han desconvocado el paro, ya sin apenas seguimiento, aunque estudian recurrir el acuerdo.

Esta es la cronología de las fechas más destacadas en torno a este conflicto:

2017

25 OCTUBRE

.- Los sindicatos SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO denuncian que la Dirección General de Justicia de la Xunta no quiere abrir la mesa de negociación.

.- Anuncian la convocatoria de asambleas en las siete ciudades gallegas -A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo- para abordar "la situación de discriminación de los trabajadores de la Administración de Justicia en Galicia".

6 NOVIEMBRE

.- A Coruña acoge la primera de las asambleas, en la que se anuncian dos jornadas de huelga para los días 1 y 13 de diciembre.

.- Los sindicatos hacen públicas sus reivindicaciones, vinculadas al complemento salarial, los descuentos en caso de bajas por enfermedad, las sustituciones, los refuerzos y las amortizaciones.

16 NOVIEMBRE

.- Los trabajadores empiezan las movilizaciones con una concentración ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

1 DICIEMBRE

.- La primera jornada de huelga de los funcionarios arroja un seguimiento de hasta un 95 % según los sindicatos, que la Xunta reduce a un 50,33 %.

4 DICIEMBRE

.- El Parlamento gallego aprueba por unanimidad una moción de En Marea para convocar negociaciones con los sindicatos de Justicia, acabar con la discriminación y reponer las plazas amortizadas.

5 DICIEMBRE

.- El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se compromete, en el Parlamento, a negociar con los representantes de los funcionarios para intentar "dar satisfacción a las reclamaciones" planteadas.

7 DICIEMBRE

.- Se celebra la primera reunión entre los sindicatos y los representantes de la Xunta.

.- El encuentro da continuidad al conflicto al "no realizar ninguna oferta al comité de huelga y al no garantizar a los trabajadores de Justicia las mejoras en sus condiciones laborales", según los representantes de los trabajadores.

.- Los sindicatos piden un aumento de su complemento autonómico transitorio (CAT) de cuatrocientos euros al mes.

12 DICIEMBRE

.- Nueva reunión entre las partes que acaba con la denuncia de los sindicatos de que la Xunta "no quiere negociar".

13 DICIEMBRE

.- La segunda jornada de huelga registra un seguimiento de hasta un 95 % según los sindicatos, mientras que la Xunta sitúa el respaldo medio en un 46,97 %.

18 DICIEMBRE

.- Los sindicatos reclaman negociación y alertan de que empezarán una huelga indefinida el 1 de febrero.

19 DICIEMBRE

.- El Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad una moción del grupo del PSdeG por la que se insta a la Xunta a satisfacer las demandas de los funcionarios de la Justicia gallega.

20 DICIEMBRE

.- En el marco del Consello Galego de Relacións Laborais, que actúa como mediador, la Xunta hace su primera oferta de aumento salarial. Este consiste en una subida de 50 euros al mes para los gestores, 35 para los tramitadores y 27 para los cuerpos de auxilio, con aumento gradual a partir de 2019.

.- Avanza el acercamiento en refuerzos, sustituciones y amortizaciones.

.- No hablan sobre las bajas por enfermedad al entender la Administración autonómica que no es competente.

.- Los sindicatos califican de "ridícula" la oferta.

2018

3 ENERO

.- La Xunta ofrece aumentar el CAT de los gestores en 59 euros, el de los tramitadores en 40,25 y el de los cuerpos de auxilio en 31,36; de nuevo con aumento gradual a partir de 2019.

9 ENERO

.- Las negociaciones abandonan el Consello Galego de Relacións Laborais.

.- Entra en las conversaciones el director general de la Función Pública (Hacienda), José María Barreiro.

.- Los sindicatos convocan otra jornada de huelga el 25 de enero.

.- El Gobierno gallego aumenta su oferta a 75, 62 y 55 euros respectivamente, que se aplicarían en tres años entre 2019 y 2021. Asegura que las diferencias entre las partes están únicamente centradas en la cuestión económica, mientras los sindicatos ven las posturas alejadas en las cinco reivindicaciones.

.- Los sindicatos rebajan sus pretensiones a 270 euros al mes, pero piden subida desde este mismo año.

25 ENERO

.- La tercera jornada de huelga da un seguimiento que alcanza un 97 %, según la representación de los trabajadores, y un 42,1 % para la Xunta.

.- El inicio de la huelga indefinida queda fijado para el 7 de febrero.

.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura que no es posible aceptar la petición económica de los trabajadores.

30 ENERO

.- Se establecen los servicios mínimos para la huelga indefinida, de 775 trabajadores al día, y los siete sindicatos denuncian en un juzgado al director general de Justicia, Juan José Martín, por supuesta vulneración de derechos, en concreto, del derecho de huelga, aunque este defiende que solo quiere garantizar el desarrollo de la actividad.

31 ENERO

.- Representantes sindicales se encierran en la sede del Gobierno gallego para reclamar la vuelta de las negociaciones al Consello Galego de Relacións Laborais. El encierro finaliza horas más tarde.

7 FEBRERO

.- Empieza la huelga indefinida, que se mantiene con seguimientos de hasta un 95 % según los sindicatos, un 37 % entonces para la Xunta, que en mayo eleva esta cantidad a un 46 % en el Diario Oficial de Galicia.

.- El Gobierno gallego asegura que entiende que con la oferta vigente en ese momento se cumple la pretensión de situar a los funcionarios gallegos en la media estatal; aunque los sindicatos lo acusan de manipular los datos al añadir a Ceuta y Melilla como comunidades autónomas a efectos de rebajar la media.

9 FEBRERO

.- El comité de huelga propone al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se siente a negociar con ellos junto al vicepresidente y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, el día 12, cuando la Xunta acude con los directores generales de Justicia y Función Pública como interlocutores.

12 FEBRERO

.- Una nueva reunión sirve para el aumento de la propuesta de la Xunta, que llega a 90, 76 y 68 euros respectivamente, repartidos entre 2019 y 2020 -reduce una anualidad- y añade a los médicos forenses, con 100 euros. Asegura que esta es "la última oferta".

.- Los sindicatos rebajan sus pretensiones a 225 euros al mes, pero insisten en la necesidad de que la subida empiece en 2018, que el Ejecutivo autonómico ve ilegal.

15 FEBRERO

.- Los sindicatos celebran manifestaciones a mediodía en las siete ciudades gallegas.

19 FEBRERO

.- Una nueva reunión sin avances deja una cita para el día siguiente y la acusación de los sindicatos de que los representantes de la Xunta les dijeron que si no están contentos con las condiciones de Galicia, pueden emigrar. Frase que el Gobierno gallego atribuye a una situación tensa y sacada de contexto.

20 FEBRERO

.- Los sindicatos plantan las negociaciones y aseguran que no volverán mientras el interlocutor sea José María Barreiro, cuya presencia es defendida por la Xunta y por él mismo.

22 FEBRERO

.- Los médicos forenses anuncian que se unen a la huelga de funcionarios.

24 FEBRERO

.- Santiago de Compostela acoge la primera gran manifestación con motivo de la huelga, donde los sindicatos calculan que 3.000 personas respaldan su causa.

27 FEBRERO

.- Los huelguistas reciben sus primeras nóminas con descuentos por las jornadas de huelga.

28 FEBRERO

.- Alfonso Rueda propone acudir en persona a la mesa de negociaciones con la condición de que antes esté desconvocada la huelga.

.- Representantes del comité de huelga que coinciden con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le piden que dirima sus discrepancias con la Xunta.

7 MARZO

.- La Xunta propone a los sindicatos retomar las negociaciones y estos aceptan una reunión el día 9 por respeto al Día de la Mujer.

9 MARZO

.- La Xunta acepta la tabla salarial de los sindicatos y reduce, a la hora de calcular la media, sus diecinueve territorios a trece. Da el visto bueno, por primera vez, a que el aumento salarial entre en vigor en 2018, gradual hasta 2020, -tras un cambio en vinculado a los Presupuestos Generales del Estado- y aumenta su oferta a 118,7 euros al mes para gestores, 97,1 para tramitadores y 93,6 para cuerpos de auxilio, o 105 euros lineales para todos.

.- Las negociaciones las dirige la secretaria general técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña, cuya presencia es aplaudida por el comité de huelga.

.- Los sindicatos rebajan su pretensión a 190 euros al mes.

.- El punto vinculado a las bajas por enfermedad queda zanjado debido a un acuerdo firmado en Madrid para todos los funcionarios.

19 MARZO

.- El Gobierno gallego aumenta su oferta hasta los 133,42 euros para gestores, 108,42 para tramitadores y mantiene 105 euros para los cuerpos de auxilio; además de 135 para los médicos forenses. Añade una cláusula para garantizar que estarán siempre por encima de la media del Estado.

.- El punto vinculado a las sustituciones queda "prácticamente cerrado" y el de las amortizaciones también muy cercano.

.- Los sindicatos mantienen su planteamiento y las negociaciones quedan rotas de nuevo.

21 MARZO

.- Los trabajadores votan y deciden facultar al comité de huelga a negociar "lo mejor posible" sin el límite de los 190 euros al mes, que pueden rebajar. Esta postura tiene un respaldo de un 65,87 % con 1.430 votos.

26 MARZO

.- En una nueva reunión los sindicatos bajan su pretensión a 180 euros al mes y la Xunta se levanta de la mesa. El Gobierno gallego emite una aclaración sobre los servicios mínimos al entender que no se realizan trámites fundamentales.

7 ABRIL

.- Cuando se cumplen dos meses del inicio de la huelga indefinida, más de 3.000 personas, según los sindicatos, acuden a la tercera gran manifestación convocada en Santiago.

11 ABRIL

.- El comité de huelga se desplaza a Madrid, donde se reúne con los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, el PSOE, Ciudadanos, el PDeCAT y Esquerra Republicana.

13 ABRIL

.- Los sindicatos acuden a la sede de la Xunta para continuar la negociación y la Xunta no los recibe porque entiende que la convocatoria buscaba únicamente aclarar un punto, que fue explicado por escrito.

18 ABRIL

.- La Xunta presenta su décima oferta, que sube hasta los 135 euros para gestores, 127 para tramitadores y 122 para cuerpos de auxilio; con 140 para médicos forenses.

.- El comité de huelga rebaja su petición a 140 euros lineales y sitúa la diferencia en doce euros. Rechaza la cláusula de revisión de la Xunta que impide que no caigan por debajo de la media y reclama una que les haga mantener siempre la posición que reconoce la propuesta.

.- Las negociaciones vuelven a romperse.

.- Rueda asegura que esta propuesta había sido aceptada en reuniones personales con él por los sindicatos SPJ USO, FeSP UGT, CSIF y CCOO a espaldas del resto, que niegan que la hubieran firmado.

20 ABRIL

.- El presidente del comité de huelga y único representante del sindicato mayoritario en este organismo, Manuel Tejada (SPJ USO), renuncia en Ourense a su cargo por razones personales y por el desgaste que le ocasionó "este duro conflicto" que pasa "factura a todos". Es sustituido por su compañero de Ferrol Carlos Dacal.

23 ABRIL

.- El comité de huelga decide iniciar una acampada ante la sede de la Xunta en San Caetano hasta que vuelva a haber negociaciones. Pasan la primera noche SPJ USO, Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG, aunque al día siguiente SPJ USO abandona el campamento y los demás sindicatos no llegan a incorporarse.

26 ABRIL

.- La Xunta acude a una nueva reunión con la oferta del 18 de abril y los representantes del comité de FeSP UGT, CSIF y CCOO, a los que se une el sindicato SPJ USO cuyo integrante del comité estaba ausente, aceptan llevarla a votación de los trabajadores.

.- Los otros tres sindicatos, Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG, mantienen la postura de la semana anterior.

.- No se vota una postura común en el comité de huelga y el órgano queda roto.

27 ABRIL

.- Los trabajadores rechazan, mediante votaciones, la oferta de la Xunta. El rechazo ganó con un 52,85 % de los 1.582 votos emitidos.

.- El Gobierno gallego y los cuatro sindicatos que promovieron las votaciones hablan de supuestas amenazas y coacciones, y dudan de la validez de los resultados. Finalmente, SPJ-USO, CSIF y CCOO aceptan la votación, mientras la Xunta y FeSP UGT no la ven válida.

.- Los tres sindicatos que promovieron rechazar el acuerdo, AXG-CUT, STAJ y CIG, ven legitimada su postura y urgen la vuelta de las negociaciones.

30 ABRIL

.- Los sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG proponen a Alfonso Rueda la suspensión de la huelga si se une personalmente a las negociaciones.

.- FeSP UGT valora la posibilidad de que el conflicto no se cierre con un acuerdo en el comité de huelga, sino en la mesa sectorial de Justicia.

2 MAYO

.- Los sindicatos AXG-CUT, STAJ y CIG acuden a la Escuela Gallega de Administración Pública para reunirse con la Xunta, pero no son recibidos. Representantes de FeSP UGT y CSIF están en la zona, aunque aseguran que solo acudirán a las reuniones que convoque la Xunta y no volverán a las del comité de huelga mientras no existan disculpas públicas.

.- El segundo presidente del comité de huelga, Carlos Dacal, renuncia por motivos de salud y da paso a su compañero Julio Bouza, de SPJ-USO en Vigo.

.- El sindicato SPJ-USO se une a AXG-CUT, STAJ y CIG para formar una nueva mayoría sindical y se adhiere a sus peticiones de negociación con la oferta de parar la huelga.

.- CCOO renuncia a su puesto en el comité de huelga y llama a los trabajadores a reincorporarse al trabajo.

7 MAYO

.- Los sindicatos AXG-CUT y STAJ proponen interrumpir la huelga para modificar la estrategia.

.- CIG pide arbitraje, con decisión vinculante, del Consello Galego de Relacións Laborais, solo aceptada por CSIF al término del plazo.

.- Alfonso Rueda deja de reconocer al comité de huelga como interlocutor válido.

8 MAYO

.- El comité de huelga, en una reunión a la que acuden SPJ-USO, AXG-CUT, STAJ y CIG, acuerda interrumpir la huelga, con la discrepancia de la CIG.

.- FeSP UGT, CSIF y CIG ponen en duda la posibilidad legal de la interrupción del paro.

.- La Xunta sitúa el seguimiento de la huelga en un 3,78 %, el mínimo hasta el momento.

11 MAYO

.- La Xunta anuncia su intención de convocar la mesa sectorial de Justicia para cerrar el conflicto.

.- Los sindicatos aseguran que la legislación sitúa como único interlocutor válido para abordar las reivindicaciones de la huelga al propio comité de huelga, por lo que cuestionan la convocatoria de la mesa sectorial, en la que están presentes las mismas organizaciones sindicales, aunque con el 50 % del peso de las decisiones y el voto de calidad en manos del Gobierno gallego.

15 MAYO

.- La Xunta convoca una reunión de la mesa sectorial de Justicia con el objetivo de cerrar el conflicto, a la que acude con la propuesta rechazada por los trabajadores.

.- Los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT, CSIF y CCOO dicen que consultarán si la aceptan.

.- Los sindicatos AXG-CUT, STAJ y CIG mantienen la postura de las votaciones que la rechazaron.

.- El Gobierno gallego da tres días de plazo para que al menos una central sindical firme la oferta o, de lo contrario, dice que se verá liberada para retirarla.

16 MAYO

.- UGT abandona el comité de huelga.

.- La Xunta anuncia que los servicios mínimos quedarán eliminados desde el lunes 21 de mayo, al dar la huelga por finalizada.

17 MAYO

.- Día cien de huelga.

18 MAYO

.- Expira el plazo para que al menos un sindicato se adhiera a la oferta de la Xunta.

.- Los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO se adhieren a la oferta.

21 MAYO

.- SPJ-USO abandona el comité de huelga.

22 MAYO

.- El comité de huelga anuncia que recurre al Defensor del Pueblo y a la Valedora do Pobo, al entender que se vulneró un derecho fundamental por tratar en mesa sectorial reivindicaciones de la huelga.

.- CSIF abandona el comité de huelga y da el paro como desconvocado.

23 MAYO

.- Los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO y la Xunta firman la oferta.

24 MAYO

.- El Consello de la Xunta aprueba el acuerdo alcanzado con los tres sindicatos.

30 MAYO

.- El Diario Oficial de Galicia da publicidad al acuerdo.

31 MAYO

.- El comité de huelga celebra su última reunión, en la que decide desconvocar el paro después de 114 días naturales consecutivos de huelga indefinida, además de otros tres anteriores.

.- La última decisión conjunta del comité de huelga es estudiar la posibilidad de recurrir en los tribunales el acuerdo alcanzado "de la manera que sea menos lesiva para los trabajadores", al entender que debería haberse cerrado con este organismo.