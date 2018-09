JxC dice que el PSOE es la "versión azucarada" del PP y pide un cambio de actitud

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, dijo hoy que el PSOE es la "versión azucarada" del PP y opinó que hace falta un replanteamiento para que se imponga "el sentido común" y la "radicalidad democrática".

"La situación sigue siendo muy complicada. El PSOE es especialista en azucarar la realidad y hacernos creer que puede ser que no sea tan dura, tan oscura, tan complicada y que no es tan tensa como era con el PP", dijo Pujol en declaraciones a la prensa, al término del congreso que el partido celebró esta semana.

En ese contexto, definió al PSOE como "la versión azucarada del PP, un poco más amable, sí, pero continuamos teniendo presos políticos, continuamos teniendo la Fiscalía desbocada y, por tanto, lo que pedimos es que las cosas se replanteen", opinó.

Según el portavoz, hace falta que todo el mundo entienda "que esta situación de represión, esta situación de no querer desencallar el conflicto de los presos, esta voluntad de no resolver el exilio, es imposible de mantener en el tiempo", apostilló.

Por ello pidió que "se imponga el sentido común y la radicalidad democrática" que, según indicó, consiste en "dar la voz a los ciudadanos para resolver una situación que si no, no se va a resolver y que va a continuar existiendo".

Preguntado sobre un eventual acuerdo entre su partido y ERC sobre los diputados suspendidos para desencallar la actividad parlamentaria catalana, se mostró convencido de que se va a producir, pero no quiso dar detalles.

"Hay acuerdo de que habrá un acuerdo", dijo Pujol, que no obstante indicó que, "por respeto a los que están en esa situación de no libertad, debemos ser muy prudentes. No debemos alimentar estos debates en la esfera pública (...) Cuando haya acuerdo, que lo habrá, lo haremos público".

En todo caso, insistió en que "el problema no es cómo resolvemos su participación o no en el pleno, en la vida pública del Parlamento", sino en que "son presos políticos y una sociedad madura occidental en Europa no se puede permitir esta bestialidad", consideró.

El portavoz de Junts per Catalunya explicó los puntos debatidos durante el Congreso de tres días celebrado en Bruselas, en el que participó el grueso de los diputados del partido y al que asistió el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont.

En la reunión se puso de relieve, señaló, "la necesidad de hacer pedagogía de que la República es el único instrumento válido para conseguir la prosperidad en el país", y que "la República es necesaria, es posible y puede ser ahora".