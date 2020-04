JxCAT cree un "error" el plan de desescalada que plantea el Gobierno

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso, Laura Borràs, considera que el plan de desescalada que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "otro error" porque se plantea de manera "territorializada sin el retorno de competencias".

Según informa el partido, a través de una nota de prensa, Borràs cree que "otro estado de alarma es posible" y ha pedido que la desescalada se haga "desde la proximidad", tal y como ha reclamado la Generalitat porque "son las autoridades locales las que están cerca de la gente y pueden ver la efectividad de las medidas".

Para Borràs es necesario otro modelo de estado de alarma y espera que en Cataluña cada vez haya más gente que vea "que no se puede confiar en un Gobierno que dice que escucha y no lo hace, y que dice que dialoga y tampoco".

A su juicio, el Gobierno ha "hecho y deshecho de forma improvisada", y después de decir que el virus no entendía de territorios resulta que ahora sí, además de mostrarse dispuesto a desescalar por horarios, cuando antes se había negado. "Todas las propuestas las había hecho previamente la Generalitat", afirma.

Además, ha criticado que el Ejecutivo "primero anuncia y luego consulta" con lo que demuestra que no escucha, por lo que "si no quieren escuchar que no lo hagan, pero que devuelvan las competencias a quien quiere y sabe cómo ejercerlas", ha apostillado.

Ha criticado que se está convirtiendo en "práctica habitual" el rectificar medidas ya tomadas, lo que cree una demostración más de la "inoperancia y la falta de efectividad" por parte del Gobierno.