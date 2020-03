JxCat lamenta que Bosch aplicase el protocolo de ERC y no el del Govern

La diputada de JxCat en el Parlament y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Elsa Artadi ha lamentado este lunes que el conseller de Exteriores, Alfred Bosch, no haya activado el protocolo de la Generalitat contra la violencia machista por el caso de su jefe de gabinete y sí el de ERC.

"Nos parece especialmente grave porque hay unos protocolos que funcionan a través de función pública que no se han activado. No entendemos, frente a una situación que es tan grave, que afecta durante tanto tiempo a varias trabajadoras de la Generalitat, por qué no se ha aplicado un protocolo que es de obligada aplicación", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

Carles Garcias Hernández, que fue jefe de gabinete del conseller Bosch, fue cesado el pasado 24 de enero por un caso continuado de acoso sexual a diversas trabajadoras del departamento, según ha trascendido este lunes.

Un caso se ha convertido en una nueva polémica entre los dos socios del Govern, pues el propio president Quim Torra y diversos dirigentes de JxCat han criticado que el republicano Alfred Bosch no avisara a Función Pública ni activara el protocolo de la Generalitat previsto para casos de acoso y de violencia machista.

"Que ERC suspenda o no de militancia, que ERC aplique su protocolo o no es una decisión de ERC, que estamos convencidos de que está hecho con la mejor intención, pero no es el núcleo, no puede ser el elemento nuclear de la investigación, ha de ser en cualquier caso complementario porque afecta a alguien de su partido", ha aseverado Artadi.

La diputada se ha mostrado convencida de que Bosch dará explicaciones ante el Parlament y públicamente sobre la gestión del caso: "lo que es la vulnerabilidad de las mujeres nos afecta a todas".

Artadi ha indicado que "no puede depender de que la persona milite en un partido o no", ya que ha indicado que son "los protocolos de función pública los que se tendrían que estar aplicando".

Preguntada por si Bosch debe dimitir, Artadi ha contestado que, por ahora, hay que "dar luz" sobre el caso y que, a partir de ahí, "se tienen que derivar las posibles responsabilidades de cada uno", si bien ha precisado que no hay que "especular" sobre el tema hasta que no se tenga toda la información al respecto.