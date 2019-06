JxCat pide al Congreso que declare nula la supresión del sueldo de los presos

JxCat ha pedido a la Mesa del Congreso que reconsidere el acuerdo por el que, entre otras medidas, se dejaba sin cobrar un solo euro a los diputados presos y suspendidos de sus derechos.

La formación independentista ha dirigido a la Mesa un texto para solicitar que "se declare nulo en su totalidad" el acuerdo del pasado día 5 por "manifiesto vicio de incompetencia".

Entonces, el órgano de gobierno del Congreso, presidido por la diputada socialista Meritxell Batet, decidió concretar el alcance de la suspensión de los cuatro diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva.

No solamente no podrán asistir a los plenos o a las comisiones, sino que además no podrán cobrar un solo euro, ya que la suspensión, para este caso, se ha extendido hasta el mismo 21 de mayo, día en que se constituyeron las Cortes y los parlamentarios -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull- adquirieron la condición como tales, tras acatar la Constitución mediante fórmulas controvertidas.

Los cuatro, además, pasarán a formar parte del Grupo Mixto, lo que no permitirá, no obstante, que dicho grupo reciba la subvención que corresponda por integrar a estos parlamentarios. Al contrario, no la cobrará.

Igualmente no computarán para los tiempos de intervención en los plenos ni para los cupos de registro de iniciativas legislativas.

Visto y analizado el acuerdo, JxCat ha presentado un nuevo escrito de reconsideración tras los que solicitaban corregir la suspensión de los presos y su exclusión como grupo parlamentario propio.

Fundamentalmente, el partido catalán cree que se han vulnerado los derechos fundamentales de estos diputados y exige que se restablezcan.

Concreta la petición en tres aspectos: por un lado, que la composición de los órganos parlamentarios "se determine de forma proporcional a la importancia numérica de los grupos", y en particular la "importancia numérica" del Mixto. Esta reclamación tiene que ver con dar mayor presencia a los diputados de JxCat en las comisiones.

Por otro lado, que se tenga en cuenta a Sànchez, Turull y Rull en la ponderación del voto en, por ejemplo, la Junta de Portavoces, así como en la asignación de iniciativas y presentación de medidas, lo que permitiría a JxCat mayor frecuencia en el registro de iniciativas propias.

Y por último, solicita la formación catalana que se compute a los tres para la recepción de la subvención correspondiente. Las subvenciones del Congreso incluyen una parte variable en función del número de escaños, de modo que si los tres de JxCat no pueden tenerse en cuenta para el importe, el Grupo Mixto percibirá menos, y en consecuencia, el partido catalán.

No comparte, además, la suspensión de sueldo, y cree que con esta decisión los cuatro presos se sitúan "en peor condición que el diputado kurdo Selahattin Demirtas", quien mantuvo la asignación económica mientras estuvo en prisión preventiva.