JxCat, ERC y CUP siguen buscando el acuerdo tras suspender el TC su propuesta a la sentencia

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha tramitado las enmiendas de las tres formaciones y han recordado que los tres grupos tienen tiempo de acordar una transacción hasta antes de la votación de la propuesta, prevista para la tarde de este mismo martes.

Han asegurado que los letrados no han puesto objeciones a las enmiendas presentadas por los grupos --muy parecidas y que incluyen el texto que ha quedado suspendido por el TC--, ya que el texto suspendido aparece para explicar que no se puede votar en el pleno y no para aprobarlo.

Otras fuentes parlamentarias han asegurado que los tres grupos siguen buscando un acuerdo para llevar una transacción conjunta, y han coincidido en señalar que las tres enmiendas presentadas son muy parecidas, aunque han asegurado que todavía no hay nada cerrado ni registrado.

Fuentes de Cs han pedido que, si acuerdan una transacción conjunta, la Mesa se vuelva a reunir para debatirlo, mientras que otras fuentes han sostenido que no es necesario que ésta deba volverse a reunir para abordar una transacción acordada, ya que se pueden cerrar hasta el momento antes de la votación y no sería factible, según éstas.

La propuesta conjunta que se votará este martes rechaza la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del 1-O y exige la libertad de los independentistas encarcelados y el retorno de los que están en el extranjero, y critica la "deriva autoritaria" del Estado.

El texto original, registrado el 22 de octubre, incluía en el punto 11 reiterar la defensa del derecho de autodeterminación y la reprobación de la Monarquía, pero parte de este punto fue suspendido por el TC y no se votará.

ENMIENDAS SIMILARES

Como respuesta a la suspensión del TC, los tres grupos habían presentado enmiendas cada uno por su cuenta por falta de consenso: primero lo hizo la CUP y después JxCat, lo que generó críticas de ERC, que presentó enmiendas propias este lunes.

La CUP propuso que la resolución rechace la suspensión del TC; JxCat, criticar la decisión del tribunal y defender que la Cámara reivindique poder debatir y votar estos asuntos, y ERC, rechazar la suspensión del TC, que ve contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, ideológica y participación política.

La Mesa también ha abordado el sistema de votación de los senadores que se designarán también la tarde de este martes, y el de Rut Ribas (ERC) como nueva miembro de la Mesa en sustitución de Adriana Delgado, que debería votarse en urna pero plantean que se haga electrónicamente para acortar el proceso --en urna implica una media hora--.