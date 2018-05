JxCat y ERC aguardan la decisión del TC sobre Puigdemont para reactivar la investidura

JxCat y ERC aguardan la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la reforma de la Ley de la Presidencia que aprobó el Parlament la semana pasada, para reactivar la investidura, encallada desde que el 30 de enero se suspendió el pleno de investidura a Carles Puigdemont (JxCat).

Fuentes soberanistas consultadas por Europa Press han explicado que los dos grupos se reunieron el lunes por la tarde y de allí salió el compromiso de intentar no agotar el plazo para investir a un presidente, que finaliza la medianoche del 22 al 23 de mayo.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado este martes que habrá investidura como tarde el próximo lunes 14, "si puede ser, de Puigdemont, pero si no, de otro candidato".

JxCat insiste en que su candidato sigue siendo Puigdemont, pero no descarta investir a otro e intentar la investidura del expresidente más adelante: "Evidentemente probaremos la investidura de Puigdemont. Y si no, la dejaremos para más adelante. No renunciamos".

ERC también evita descartar al expresidente, pero contempla que JxCat acabe presentando otro nombre: "Si esto acaba sucediendo --el relevo de Puigdemont--, tenemos que ser capaces de escoger un nombre a la altura del prestigio de la institución".

Así lo ha explicado este martes el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, que ha insistido en no agotar los plazos "ante cualquier eventualidad que se pueda producir".

EVENTUALIDADES

Se refiere a que ERC y JxCat tienen por ahora los 66 escaños necesarios que, con las 4 abstenciones de la CUP, permitirían investir a un presidente en segunda votación y derrotar los 65 votos en contra de Cs, PSC, PP, comuns y la CUP.

Sin embargo, 2 de los 66 escaños que suman JxCat y ERC no están asegurados: son los votos delegados de Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC), votos contra los que pesa un recurso de Cs ante el TC.

Precisamente este martes el TC ha admitido a trámite el recurso de Cs, pero no acepta la medida cautelar de suspender los votos delegados, por lo que siguen vigentes, aunque este aval no es definitivo.

Además, Comín debe comparecer ante la justicia belga el miércoles 16: si le levantan las medidas cautelares, sería difícil justificar la delegación de voto; y si fuera al Parlament para votar, le detendrían por la orden que hay sobre él.

CONSEJO DE MINISTROS

La maquinaria que previsiblemente acabará con la Ley de la Presidencia --elaborada para investir a Puigdemont a distancia-- ante el TC se activará este miércoles en un Consejo de Ministros extraordinario a las 11.

Allí se dará luz verde a presentar el recurso: si el TC lo admite a trámite, la norma quedará suspendida, con lo que la investidura de Puigdemont será legalmente imposible hasta que haya un fallo definitivo --y solo si es favorable--.

En el momento de la suspensión será cuando JxCat deberá decidir si fuerza la investidura de Puigdemont o plantea un candidato sin causas judiciales pendientes --hasta ahora siempre han sostenido que no quieren forzar a la Mesa del Parlament a desobedecer al TC--.

CALENDARIO

Si la investidura se fija para el lunes 14 de mayo, la segunda votación debe llegar 48 horas después y no habría un presidente elegido hasta el miércoles 16; y si debe haber presidente el lunes 14, el primer pleno debería hacerse el sábado 12.

Cuando JxCat ponga un nombre definitivo sobre la mesa, será responsabilidad del presidente del Parlament, Roger Torrent, abrir una ronda de consultas con los grupos y, cuando la acabe, fijar fecha y hora del pleno.