JxCat, ERC y comuns defienden los Presupuestos catalanes para 2020 en el pleno del Parlament

Diputados de JxCat, ERC y los comuns han defendido este miércoles en el pleno del Parlament los Presupuestos que el Govern y este partido han acordado, que se han empezado a debatir en la Cámara para votar las enmiendas a la totalidad que han presentado Cs, PSC-Units, la CUP y el PP.

La diputada de JxCat Teresa Pallarès ha puesto en valor los Presupuestos y ha reclamado a los grupos parlamentarios de la CUP y PSC-Units que apoyen las cuentas catalanas para construirlas juntas: "Mano tendida al diálogo".

Ha afirmado que son las cuentas de la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía, aunque ha dicho que quieren un Presupuesto ideal para un Estado independiente para poner todos los recursos al servicio de las personas y ha criticado que "los incumplimientos del Estado español producen un ahogo financiero".

Pallarès ha agradecido "el sentido de Estado" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber presentado las cuentas y ha reclamado al Parlament hacer política y al independentismo, unidad.

El republicano Lluís Salvadó ha defendido que éstas son unas cuentas comprometidas social y medioambientalmente y promueven la economía productiva mientras crecen de forma responsable, y ha avisado de que las elecciones catalanas pueden esperar, pero los servicios públicos, no: "No aprobar ahora Presupuestos significa que no habrá Presupuestos para 2020".

Ha lamentado críticas al Govern por no haber aprobado Presupuestos desde 2017, cuando ha habido tres años de excepcionalidad, según él: "Se han llevado a cabo los episodios de represión política más importantes de los últimos 40 años de la Europa occidental, se ha suspendido el autogobierno y se ha encarcelado a parte importante del Govern" y la otra está en el extranjero, ha dicho.

"Si tuviéramos aquí al vicepresidente Junqueras seguramente nos recordaría que esta situación que tenemos no es normal, pero habitual en la historia" de Catalunya, ha dicho en referencia al exvicepresidente del Govern encarcelado, y ha acusado al PSC de querer ir ya a elecciones para tratar de quedarse un puñado de votos que cree que perderá Cs.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha señalado que ha habido una situación de judicialización de la política, excepcionalidad democrática, prórroga presupuestaria y bloqueo político, algo que cree que degrada la salud de la democracia, y ha pedido ante ello el diálogo y el acuerdo: "En este contexto enmarcamos los Presupuestos".

"Catalunya necesita unos Presupuestos porque se tienen que blindar los servicios públicos. ¿Por qué los que quieren Presupuestos para el Estado son incapaces de mojarse para sacar adelante unos en Catalunya, ¿por qué PSC?", ha preguntado, y ha defendido que son unas cuentas que buscan, sobre todo, revertir los recortes.

Ha reclamado caminar hacia una economía sostenible y ajustar las formas de consumo para tener una vida compatible con el planeta, y ha justificado el apoyo al Govern para no "dejar a Catalunya un año más sin Presupuestos", a la vez que ha reprochado a la CUP no haberse sumado a la negociación para obtener unas cuentas aún más sociales.

CONTRARIOS A LAS CUENTAS

José María Cano (Cs) ha criticado los Presupuestos, que ha expuesto el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès: Cano ha dicho que, cuando Aragonès ha citado el refrán 'Quien parte y reparte se queda con la mejor parte', pensaba que se refería al conocido como caso del 3%: "¿Con quién está gobernando usted? ¿Con la izquierda más radical? ¿JxCat o la antigua CDC qué es?", le ha preguntado.

La diputada socialista Alícia Romero ha acusado al Govern de no haber querido dialogar con el PSC --cuando el exvicepresidente encarcelado, Oriol Junqueras, llama al diálogo, ha dicho-- y ha tachado las cuentas de decepcionantes aunque no se ha cerrado en banda a apoyarlas: "O nos aceptan algunas enmiendas o seguiremos con el voto contrario", ha dicho.

Desde la CUP, Maria Sirvent ha lamentado que Aragonès haya cargado contra su formación cuando asegura que tiene propuestas, que ha plasmado con enmiendas también a su articulado: "¿Cree que nos hubiéramos puesto en contra de un Govern que avanza hacia la autodeterminación y responde a las necesidades de la gente?", se ha preguntado.

El diputado popular Santi Rodríguez ha cargado contra el Presupuesto --cree que se aumenta el gasto pero que el Govern sigue gastando mal--, y ha pedido al Ejecutivo catalán que "no acepte pulpo como animal de compañía" cuando el Gobierno central ofrece ampliar el margen de deuda a cambio de pagar lo que debe del IVA de 2017.