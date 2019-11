JxCat llevará a Fiscalía "órdenes inconstitucionales" de Borrell al cónsul cesado de Edimburgo

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha anunciado este jueves que llevarán esta semana a la Fiscalía las "órdenes inconstitucionales" que el cónsul cesado de Edimburgo en junio de este año, Miguel Ángel Vecino, asegura que recibió del Ministro de Exteriores, Josep Borrell.

En declaraciones a los medios desde El Prat de Llobregat, en la carta, que recoge Voz Populi, Vecino acusa a Borrell de darle "órdenes anticonstitucionales" y explica, por ejemplo, que se quiso impedir la visita de una delegación de todos los partidos del Parlament al Parlamento escocés.

Para Borràs, la Fiscalía debería actuar de oficio ante "las acusaciones gravísimas del señor Vecino ante las instrucciones claras que recibió de Borrell para no perjudicar los intereses electorales" del PSOE en las anteriores generales.

El abogado y también candidato de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha opinado que estos hechos podrían ser un delito de prevaricación y algunos de los tipos penales previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

"Daremos a la Fiscalía la oportunidad de desmentir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de evidenciar que no está sujeta al Gobierno", ha subrayado.

Borràs también ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por asegurar que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no merece serlo, y le ha espetado: "Estamos en una democracia y no en un meritocracia. No son ellos los que dicen quien es presidente o no, son los ciudadanos los que deciden con sus votos a sus representantes".