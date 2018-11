JxCat acusa al Gobierno de Sánchez de tratar a Cataluña como a "una colonia"

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar a Cataluña como a "una colonia", al no comunicar a la Generalitat su intención de reunirse en Barcelona el 21 de diciembre, y ha pedido que no vengan a hacer "turismo ministerial".

Esta mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en TV3 que Sánchez está dispuesto a reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, el 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat, el mismo día en que se celebrará, ha dicho, un Consejo de Ministros en Barcelona.

Pujol ha recalcado en rueda de prensa que, al menos hasta esta mañana, la Generalitat no había recibido "ninguna notificación oficial" al respecto de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, una "decisión unilateral que afecta a Cataluña" y que se ha tomado "sin pensar ni pasar por Cataluña".

"Así actúa España con Cataluña", ha protestado Pujol, que ha añadido dirigiéndose a Sánchez y Calvo: "No somos una colonia. Que no nos traten como a una colonia. Queremos una relación bilateral, que se nos trate como sujeto político real, y no como si fuésemos niños. Las cosas no se hacen así", ha denunciado.

Pujol ha considerado "muy feo" que el ejecutivo catalán se tenga que enterar "por la prensa", y no a través de una comunicación "de gobierno a gobierno", de una reunión de tanto calado en Barcelona.

El portavoz adjunto de JxCat espera que el Gobierno de Sánchez no venga a Barcelona a "hacer turismo ministerial" en vísperas de Navidad, porque Cataluña merece "un trato más serio".