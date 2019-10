JxCat acusa a Marlaska de pirómano y avisa: investir a Sánchez puede implicar investir a la ultraderecha

"Nos dijeron que votarlo era para frenar la derecha. Pero la derecha y la ultraderecha se pasean con su partido. Con Sánchez, la derecha no para de crecer. Investirlo puede representar investir a la ultraderecha", ha advertido en rueda de prensa en el Parlamento catalán, tras la presencia de los socialistas en la manifestación de Sociedad Civil Catalana del domingo en Barcelona.

"Teníamos que parar el trifachito y ahora tenemos que parar el fachito", ha apuntado Borràs, quien ha criticado también al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por afirmar que la violencia de estos días en Cataluña ha tenido mayor impacto que la del País Vasco con ETA.

Se trata, según Borràs, de unas declaraciones "pirómanas e indecentes", y ha recordado al ministro que no puede alegar ignorancia al respeto porque fue juez de la Audiencia Nacional e instruyó muchas causas contra miembros de ETA.

"Si Sánchez no quiere coger el teléfono al presidente, Quim Torra, como mínimo que haga una llamada urgente a Marlaska para decirle que deje de decir barbaridades y de ofender la memoria histórica", ha subrayado

EL CONSEJERO BUCH NO PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA

Sobre la campaña electoral, que empieza la noche del jueves al viernes, ha explicado que el consejero de Interior, Miquel Buch, no participará en ella porque ya no lo hizo en la anterior, y porque no forma parte de las listas de JxCat al Congreso.

Después de que el candidato de JxCat al Senado, Roger Español, haya pedido la dimisión de Buch, Borràs ha argumentado que el espacio que representan es transversal y que ella no la pide, por lo que trabajará "para hacer las aportaciones oportunas para contribuir a que el Govern pueda funcionar".

"Roger Español representa como nadie todo el dolor y la violencia policial del 1-O. Está reviviendo este dolor y expresa su opinión. Yo no lo haré y trabajaremos juntos para que la violencia quede erradicada lo antes posible", ha remachado.

También ha explicado que durante las negociaciones para configurar el actual Govern, ERC rechazó ocupar la Consejería de Interior, y por ello pide "lealtad" en el seno del Ejecutivo catalán para no debilitarlo.