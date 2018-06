JxCat pide a PP y Cs que "dejen en paz" a Sánchez y evita ponerle "presión"

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha pedido hoy al PP y a Ciudadanos que "dejen en paz" al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que por ahora no quiere "añadir más presión de la cuenta".

Tras asistir al acto de toma de posesión de los consellers del nuevo Govern, Pujol ha señalado que Sánchez tiene por delante "un trabajo de miedo", aunque hay que "respetar los tempos" y dejarle "respirar" y "tomar las riendas del cargo".

"Ruego al PP y a Ciudadanos que dejen en paz al nuevo presidente del Gobierno español. Yo no soy quién para defender al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, pero que lo dejen en paz, que pueda hacer su gobierno y que pueda tener acción política con personalidad", ha insistido, en declaraciones a los periodistas.

Según Pujol, si Sánchez "no tiene suficiente coraje, lo censuraremos, lo vigilaremos" y "no tendremos ninguna manía en decirle: así, no".

A su juicio, "no hay que añadir más presión de la necesaria en cuestión de horas", si bien "hay gente en la cárcel, en el exilio y la represión de los últimos meses ha sido brutal", por lo que solucionar estos asuntos será la prioridad que "guiará nuestro diálogo con Madrid", ha dicho.