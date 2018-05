JxCat pide que el PSOE reconozca que "se equivocaron" al apoyar el 155

Eduard Pujol, portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, ha exigido hoy, durante su visita al XXXIX Aplec del Caragol de Lleida, que el PSOE admita que "se equivocaron al medir el alcance del 155".

Según Pujol, esta sería una de las condiciones que favorecerían un posible apoyo a la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ejecutivo.

"Si la palabra perdón cuesta de decir, al menos, que reconozcan que se han equivocado alimentando durante todos estos meses el 155", ha dicho Pujol.

Asimismo, otro de los requisitos de apoyo a la moción del PSOE sería que los socialistas admitieran que "hay presos políticos" y que se empezara a trabajar por encontrar la solución para que puedan volver a casa".

En este sentido, el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament ha lamentado que en la polémica sobre si los políticos que se encuentran en prisión o fuera de España pueden ser nombrados consellers o no, "no he escuchado al PSOE decir si se tienen que respetar sus derechos políticos", unos derechos que, ha insistido, "los tienen intactos".

Paralelamente, Pujol asegura que le "cuesta ver las diferencias entre los que han tenido la tentación de aplicar el 155 y aquellos que lo aplicaron". A nivel local, ha afirmado, "pasa lo mismo".

"¿Qué diferencia hay entre Àngel Ros, alcalde de Lleida, que tiene alergia a los lazos amarillos y la simbología por los presos políticos, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo?", ha preguntado Pujol.

"A mí, me gustaría que hubiera diferencias y que defendieran cosas diferentes, pero la insistencia en la reiteración del error de los socialistas es realmente para hacérselo mirar", ha concluido.