JxCat equipara a Pedro Sánchez con Vox y ve un Estado "yonqui de represión"

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy "haya hecho de Felipe VI en el Congreso" y que su propuesta para Cataluña sea "la que ofrecería Vox", y ha acusado al Estado de ser un "yonqui de la represión".

En respuesta a la comparecencia del presidente catalán, Quim Torra, ante el pleno del Parlament para explicar la sustitución de Ernest Maragall por Alfred Bosch al frente del departamento de Acción Exterior, Pujol ha censurado las "amenazas" por carta del Gobierno a la Generalitat.

Así, ha acusado a Pedro Sánchez de "haber hecho de Felipe VI en el Congreso", en alusión a la "negra noche" de su discurso del rey el 3 de octubre de 2017. "Sánchez, así no. El diálogo es todo menos la frivolidad con la que hoy ha hablado de Cataluña", ha avisado.

El dirigente ha lamentado que "España parece decidida, tozuda y obstinada en tratar al país de Pau Casals con herramientas de seducción y diálogo propias del Cid Campeador", y ha subrayado que el movimiento independentista es "de paz y de las urnas".

Por ello, ha criticado que "el PSOE ofrezca a Cataluña la misma propuesta de diálogo que ofrecerían los señores de Vox: la policía", una "irresponsabilidad" ante la que ha hecho un llamamiento a "todos los diputados" del Parlament a "ponerse al lado de Cataluña".

"Olviden las siglas, las estrategias electorales, las ambiciones y sirvan a sus electores plantando cara a la represión y a la amenaza de un nuevo 155. Piensen como quieran, pero piensen democráticamente y no flirteen con la represión. El Estado no puede ser un yonqui de la represión", ha aseverado,

Es en ese momento cuando Pujol ha mostrado un folio con la cifra 155 impresa en grande y lo ha partido por la mitad desde el atril, y dirigiéndose a Inés Arrimadas (Cs) y Alejandro Fernández (PPC) les ha espetado: "No al 155, no a un arma de represión que no deseamos".

Y ha recordado al presidente del Gobierno que "con represión, mala baba, malas caras y jarabe de palo no convencerá nunca a Cataluña", ha dicho Pujol, que ha reivindicado la huelga de hambre de cuatro diputados de JxCat encarcelados. "¿Lo hacen para convertirse en héroes o mitos nacionales? No. No queremos héroes. Queremos hombres libres".