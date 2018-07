JxCat acusa a Torrent de pactar ayer con el PSC durante un receso de la Mesa

El vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, ha acusado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), de haber pactado ayer un acuerdo con el PSC sobre las suspensión de los diputados procesados aprovechando un receso de la reunión de la Mesa.

En declaraciones a la Cadena Ser, Costa ha ahondado en el choque vivido ayer entre ERC y JxCat por la exigencia de este último grupo de dar un trato diferenciado al expresidente catalán Carles Puigdemont en la aplicación de la suspensión decretada por el juez Pablo Llarena sobre los diputados procesados por presuntos delitos de rebelión.

Costa ha insistido en que tenían un acuerdo con ERC pese a que los republicanos lo niegan, ante lo cual ha subrayado: "O nos habían engañado o los interlocutores con los que hablamos no eran los que tocaban o han cambiado su voluntad y se han echado atrás".

Aunque el vicepresidente primero del Parlament ha admitido que el supuesto pacto no debía ser "muy sólido" si Esquerra negó su existencia.

En todo caso, ha criticado que ERC "renunciara" a pactar con JxCat y que "se fuera a buscar un pacto" con un grupo de la oposición que "ha apoyado el 155", en referencia al PSC.

Así, Costa ha afirmado: "No se entiende que en el momento que se hace un receso de la reunión de la Mesa para perfilar por escrito el acuerdo -entre JxCat y ERC-, el presidente del Parlament se reúna con el PSC y saque la propuesta pactada con los socialistas en vez de con el socio de gobierno".

No obstante, el vicepresidente primero de la Cámara catalana ha indicado que "no hay ninguna posibilidad de que rompamos el gobierno ni los pactos".

Costa ha precisado que el trato diferencial a Puigdemont no es para concederle un "privilegio", sino por su situación procesal particular, porque a diferencia de los otros cinco diputados suspendidos, el líder de JxCat "no tiene rebelión ni está en prisión".

Así, se ha referido al hecho de que la justicia alemana haya acordado la extradición a España de Puigdemont pero solo por malversación, no por rebelión, aunque el juez Llarena sí que le imputa este delito.