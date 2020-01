JxCat seguirá apelando a la "unidad electoral" pese a las discrepancias con ERC

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha garantizado este miércoles que su formación seguirá buscando la unidad del independentismo pese a las discrepancias actuales con ERC: "No dejaremos nunca de apelar a la unidad electoral y a la unidad en la voluntad de plantar cara al Estado".

Preguntado en rueda de prensa por si JxCat querría concurrir con una candidatura conjunta con ERC a los comicios catalanes, ha avisado: "Dos no se besan si uno no quiere. Eso no significa que dejemos de intentar dar un beso", aunque ha pedido hacer un ejercicio de realismo dada su situación actual con los republicanos.

Lo ha dicho junto a los también diputados de JxCat Jordi Munell y Teresa Jordà después de que el presidente del Govern, Quim Torra, haya anunciado este mismo miércoles que convocará elecciones después de que el Parlament apruebe los Presupuestos de 2020.

"La no defensa de la condición de diputado del presidente Torra por parte de ERC ha sido la gota que ha colmado el vaso", en una legislatura que empezó con la no investidura del expresidente Carles Puigdemont y que ha continuado dos años sin unidad estratégica en otros ámbitos, según Batet.

Ha asegurado que siempre trabajarán por la unidad pero que debe existir un proyecto compartido y unidad estratégica: "Si hemos llegado a esta situación, esto se hace muy difícil que se pueda plantear, pero no significa que dejaremos de trabajar por la unidad. Nunca".

"Nuestro espacio político es el de la unidad", ha proclamado Batet, que ha dicho que la situación actual requiere confianza, lealtad y unidad y que Torra ha priorizado buscar esta unidad en la decisión de convocar elecciones después de que el Parlament apruebe los Presupuestos.

ELOGIOS A TORRA

Dada la situación actual con ERC, cree que Torra podría haber tomado otras decisiones, como reestructurar el Govern, pero que ha dado prioridad a buscar la unidad del independentismo, por lo que ha asegurado que Torra ha actuado con responsabilidad, honestidad, a la altura de las circunstancias y "con sentido de Estado".

Ha elogiado que Torra espere a convocar elecciones a que se aprueben los Presupuestos de 2020 y a explorar la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de buscar soluciones al conflicto, que cree que deben pasar por reconocer que "Cataluña es una nación y el ejercicio del derecho de autodeterminación" y deben incluir unas condiciones que plantee Torra para afrontar esta etapa de negociaciones con garantías, ha dicho.

Preguntado por si los Presupuestos que aprobarán con los comuns serían los que hubiese promovido JxCat, ha dicho que hubiesen sido distintos si hubieran gobernado solos y con mayoría absoluta, porque no comparten la reforma de los impuestos de sucesiones y donaciones: "Esto no significa que estos Presupuestos no sean buenos, porque Cataluña necesita unos Presupuestos".