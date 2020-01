JxCat aplaude que Bildu pueda modificar su voto para evitar un "tamayazo"

El diputado de JxCat en el Parlament Eduard Pujol ha aplaudido este martes que EH Bildu pueda modificar su voto a última hora para evitar un "tamayazo" que tumbe la investidura de Pedro Sánchez, si bien ha evitado opinar sobre si su partido tendría que plantearse algo similar.

"Está bien pensado", ha dicho en una entrevista en Ràdio 4 en relación con la decisión de EH Bildu.

El fantasma del "tamayazo" -apelativo que hace referencia al transfuguismo que se produjo en la Comunidad de Madrid en 2003- sobrevuela la segunda ronda de votación para la investidura de Pedro Sánchez, después de las presiones que han recibido varios diputados socialistas en las últimas jornadas para que rompan la disciplina de voto e impidan que el líder del PSOE siga en la Moncloa.

Eduard Pujol ha rehusado opinar sobre si JxCat debería abrirse a modificar su "no" a Sánchez en caso de que algún diputado socialista cambie su voto a última hora y comprometa la reelección del presidente en funciones.

"Esta mañana no he hablado con Laura Borràs -portavoz de JxCat en el Congreso- y no sé las reflexiones de última hora, por lo que me centraré en la posición de Bildu. He pensado, mira, está bien pensado", ha expuesto.

Y ha agregado: "Creo que la exhibición de los que en las últimas horas sueñan con un "tamayazo" es poco edificante, es muy fea (...) Vulnerar o pervertir la voluntad de un Congreso, incluso en el momento en que uno no se siente entusiasta de la persona que será presidente, es muy peligroso".