JxCat avisa de que no está por "repensar el Estado", sino por la independencia

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido este martes que su formación "no está" para repensar el modelo de Estado porque el único Estado en el que quieren pensar es "la independencia de Cataluña", en referencia a la reedición de los Pactos de la Moncloa que quiere el Gobierno.

"Era un momento, el de los Pactos de la Moncloa, en que se habría podido repensar el modelo de Estado. Si ahora lo que quieren hacer es repensar el modelo de Estado y una refundación en este sentido, JxCat no está para repensar el modelo de Estado porque el Estado que queremos pensar es la independencia de Cataluña", ha afirmado en declaraciones a Ràdio 4.

Aun así, ha indicado que si lo que plantea el Gobierno con su reedición de los Pactos de la Moncloa son unos acuerdos de naturaleza económica para salir de la crisis, JxCat "escuchará", si bien ha subrayado que el nombre les lleva "al mito fundacional de esta democracia posfranquista" y a un tipo de "rendición organizada".

Borràs ha pedido al Gobierno "que no se vuelva a equivocar" en la gestión del coronavirus y que mantenga el "confinamiento total" de la población tal y como reclama el presidente de la Generalitat, y ha aseverado que la "descentralización" de la gestión de la crisis "salva vidas".

"No ha querido escuchar, ha hecho oídos sordos, quizás porque era el Gobierno de la Generalitat, pero lo estábamos trasladando porque nos lo decían los expertos. Ha acabado teniendo que hacer cosas que ya le pedíamos, pero las ha hecho tarde", ha reprochado la diputada.

Borràs ha insistido en que "haber actuado antes habría ayudado a salvar vidas" y que si el Govern hubiese tenido herramientas para tomar decisiones, las habría tomado, algo que no ha sido posible porque el Estado "quitó" las competencias al Ejecutivo catalán.

Preguntada por si considera que algún miembro del Govern de Artur Mas debería salir a dar explicaciones por los recortes en Sanidad, Borràs ha indicado que ella no puede hacerlo porque "no lo vivió" y porque lo hicieron partidos de los que ella no forma parte.

"Cuando se tiene que recortar es porque previamente ha habido excesos, todos saben quién llevó a cabo esos excesos", ha indicado la diputada, que ha recordado que el presupuesto más grande de la Generalitat es en Salud.

Aun así, Borràs ha aseverado que "nadie quiere recortar" y ha pedido "huir" de lo que considera "un debate estéril", por lo que ha abogado por trabajar en cómo reforzar el sistema de salud.