JxCat califica de "temerario" el retorno a la actividad en el Congreso

Junts per Catalunya ha calificado este martes de "temeraria" la decisión de retomar, a partir de la próxima semana, la actividad en el Congreso y ha anunciado que no asistirá al pleno del jueves "por responsabilidad".

"Nos parece que se debe mantener el confinamiento total como están recomendando los expertos", ha dicho la portavoz de la formación Laura Borràs en rueda de prensa telemática.

En su opinión, es "temerario" que el Gobierno pretenda que la gente se reincorpore a su trabajo sin planes de desconfinamiento.

Eso no significa, ha dicho, que JxCat no apoye el estado de alarma porque, según ha añadido, "lo reclamamos antes de que el gobierno lo declarara" y lo que no respalda su grupo es "el modo" en que se aplicó.

"Llegó tarde, llegó mal y con un lapsus de tiempo que en este caso es precioso", ha incidido la portavoz.

Su grupo no estará en el pleno de este jueves porque considera que el Congreso debe dar cabida a las vías telemáticas que permitan la plena participación de diputados y diputadas sin exigir su presencia física y no romper el confinamiento.

En este sentido, JxCat ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Baja con el fin de "regular la posibilidad de celebrar sesiones del Pleno a través de medios telemáticos en casos de extrema necesidad".

Según la portavoz, esta reforma es "una exigencia" en un momento en que la actividad parlamentaria no puede paralizarse.