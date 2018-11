JxCat no prevé cambios de la Fiscalía y niega los delitos en el caso "procés"

La portavoz adjunta de JxCat en el Parlament, Gemma Geis, ha afirmado que, aunque "espera equivocarse", cree que la Fiscalía va a mantener los delitos que imputó durante la instrucción a los soberanistas procesados, a pesar de que considera que "no hay ni rebelión ni malversación ni sedición".

En declaraciones a Efe en vísperas de que se presente la calificación fiscal en el futuro juicio oral a 18 dirigentes independentistas del "procés", Geis ha augurado que no va a haber modificaciones por parte de la Fiscalía.

"Ojalá me equivoque porque no quiero que estén en la cárcel", ha apuntado Geis, que también es portavoz de la Crida Nacional per la República, el nuevo movimiento independentista impulsado por Carles Puigdemont.

"Mi cabeza dice no va a haber modificación, mi corazón seguramente pensaría que sí, pero después de un año de represión el independentismo debe pensar más con la cabeza que con el corazón", ha añadido.

En todo caso, la diputada ha defendido que "no hay ni rebelión ni sedición ni malversación" en la causa del "procés" y ha denunciado que en la instrucción no ha habido "garantías".

Geis considera que los procesados que permanecen en prisión preventiva deberían ser absueltos y puestos en libertad, y ha remarcado que si finalmente el Tribunal Supremo dicta condenas de cárcel el independentismo "deberá reaccionar conjuntamente".

Así, ha propugnado que los diputados hagan "todo lo que esté a su alcance para no normalizar esta situación" y para que "siempre esté presente la excepcionalidad" del momento.