JxCat se compromete con la CUP a "estirar los brazos tanto como haga falta"

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, se ha comprometido hoy a "estirar los brazos tanto como haga falta" para hacer más atractiva la candidatura a la Generalitat de Jordi Turull para la segunda vuelta de la investidura, pero ha reprochado a la CUP su abstención.

"La importancia del momento pedía una lectura generosa que hubiera sido vital para plantar cara a quienes nos querrían pequeños. Pero tenemos horas para construir", ha señalado durante su intervención en el pleno de investidura del candidato de su formación, el exconseller Jordi Turull.

Pujol ha subrayado que el debate que ha celebrado hoy la cámara catalana "no era la política de cada día", sino que era excepcional porque trataba "de país y de dignidad": "Somos el 1 de Octubre, la dignidad que representa Jordi Turull".

"Somos valientes y somos dignos. Nos han querido dar miedo, nos han pegado y nos quieren humillados, pero olvidan que un país es una cadena de complicidad que viene de lejos e irá más allá", ha continuado.

El portavoz ha dedicado gran parte de su discurso a repasar los que ha definido de "esfuerzos múltiples, inaceptables y a veces inimaginables que ha practicado el Estado para violentar la democracia de Cataluña", y se ha referido a continuación a la situación de prisión preventiva en que se hallan varios líderes independentistas y al "exilio" al que se han visto forzados otros.

"No se puede construir nada robando la libertad y proponiendo un diálogo que se llama amenaza. No queremos ser mudos ni silenciados, no pedimos tanto", ha remarcado.

Por otra parte, el portavoz de JxCAT ha arremetido contra Cs, PSC, PP y los 'comunes', a quienes ha acusado de haber hecho un "abuso" de demagogia en sus intervenciones, y ha sido especialmente crítico con el líder popular, Xavier García Albiol, a quien ha acusado de irrespetuoso: "Es muy fácil ser valiente cuando tienes detrás un estado que juega sus cartas de forma arbitraria".