JxCat critica a Sánchez por estar "sordo, ciego y no mudo" al evitar a Torra

La portavoz de JuntsxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que el principal problema que hay ahora en la crisis de Cataluña es que haya un presidente "ciego, sordo y no mudo" porque no habla con quien tendría que hablar, Quim Torra, para buscar una salida a esta situación.

En declaraciones a los periodistas, Borràs ha criticado a Pedro Sánchez por no haber querido reunirse ayer con Torra y no haber visitado a todos los heridos que ha habido en los altercados registrados en Barcelona, y no solo a los policías nacionales.

También le ha criticado que no haya condenado todos los tipos de violencia, incluida la del 1-O.

Al contrario de lo que ha hecho Torra, ha asegurado la portavoz independentista al ser preguntada si el presidente de la Generalitat había ido a visitar a todas las víctimas: "Lo ha estado haciendo con discreción y su voluntad es visitar a todos los heridos", ha respondido.

Sobre el traslado de los presos del "procés" a cárceles fuera de Cataluña, como ha propuesto el líder del PP, Pablo Casado, para evitar que accedan a beneficios penitenciarios, Borràs ha afirmado que debería conocer cuál es la legislación al respecto y, en todo caso, ha dicho que esta idea ahonda en esa vía de la "venganza", como la sentencia del Tribunal Supremo.

Borràs ha insistido en que ve "inconcebible" que el presidente del Gobierno en funciones "se niegue ni tan siquiera a descolgar el teléfono" y hablar con Torra: "Sánchez está apagado o fuera de cobertura", ha recalcado.