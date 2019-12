JxCat exige dimisiones al Estado tras el fallo del TUE y la nulidad de la sentencia

"Exigimos dimisiones, las que toquen ante las contradicciones que se han evidenciado, y ante las decisiones que se han tomado y que han afectado a los presos políticos", ha reclamado en rueda de prensa, tras comparecer con el diputado de JxCat Josep Costa junto con el resto de diputados del grupo parlamentario, y ha llamado a las instituciones del Estado a tomar nota de ello.

Para Costa, la sentencia del TUE obliga a poner en libertad a Junqueras y a levantar todas las medidas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.

"La orden de prisión de Junqueras es la misma que motiva las euroórdenes de Puigdemont y Comín. La sentencia debe suponer la libertad de Junqueras y la retirada inmediata de las euroórdenes de Puidemont y Comín, y si se consuma el Brexit, para Clara Ponsatí", ha resaltado.

En su opinión, el fallo del TUE no tiene fisuras, por lo que no ve margen para que el Tribunal Supremo "retrase o ponga excusas" para no cumplir la sentencia.