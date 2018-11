JxCat pide diálogo "efectivo" y no "retórico" y lamenta PSC no renuncie a 155

El portavoz parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), Albert Batet, ha pedido hoy abrir un diálogo político que sea "efectivo" y no "retórico" y ha lamentado que el PSC no se haya comprometido a renunciar a apoyar la aplicación del 155 en el futuro.

Así lo ha dicho Batet, flanqueado por la portavoz adjunta Gemma Geis, en una rueda de prensa posterior a la reunión del "Espacio de diálogo" convocado por el presidente catalán Quim Torra, en el Palau de la Generalitat, a la que han asistido JxCat, ERC, el PSC y Comunes, pero no representantes de Cs, PPC y CUP, que han rehusado asistir.

"Hemos pedido que el diálogo no sea retórico y que no se haga retórica del diálogo. Necesitamos un diálogo efectivo", ha apuntado Batet, que ha indicado que este diálogo debería mantenerse "en términos de igualdad".

Eso significa "acabar con la represión de las amenazas y la Fiscalía" y reconocer "la regresión democrática que vive Cataluña y el Estado", ha apuntado Batet, que ha lamentado que "no ha sido posible" ni siquiera que el PSC "garantice" que no volverá a apoyar la suspensión del autogobierno catalán, lo que les sitúa "muy lejos" de su grupo parlamentario.

Asimismo, Batet ha recordado que el presidente parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, no ha podido asistir a la reunión porque está encarcelado de forma preventiva, por lo que ha animado a celebrar la siguiente reunión de este tipo en la prisión de Lledoners si quieren que participe.

El portavoz de JxCat en el Parlament ha asegurado que "no hay respeto a los resultados del 21 de diciembre", pues ha recordado que el Parlament no ha podido investir como presidentes de la Generalitat a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez ni Jordi Turull -huido a Bélgica el primero y encarcelados los otros dos- aunque el independentismo así lo quería.

Batet ha pedido retomar los "consensos mayoritarios" de la sociedad catalana, que ha resumido en el rechazo a la "represión" y a la monarquía y en la voluntad de ejercer el "derecho a decidir".

Geis, preguntada sobre el "pacto de claridad" propuesto por los comunes, ha dicho que lo importante es aceptar que el "eje de la cuestión" es el derecho a la autodeterminación, y ha pedido a este espacio político que "continúe al lado de la defensa de los derechos y libertades".