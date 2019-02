JxCat: si hay elecciones y no presupuestos es porque le interesa a Sánchez

El portavoz parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha asegurado este miércoles que si finalmente hay elecciones generales y los presupuestos generales del Estado no siguen adelante es porque así "le interesa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por lo tanto será "su responsabilidad".

En declaraciones en el exterior del Tribunal Supremo, donde hoy se lleva a cabo el segundo día del juicio del "procés", Batet ha denunciado el "juicio de la vergüenza", con "múltiples deficiencias procesales y vulneraciones de derechos humanos".

"Es un juicio buscado por el tripartito del 155, PP, PSOE y Cs", ha criticado el dirigente independentista, que se ha referido a la posibilidad de un adelanto electoral "a corto plazo" en España si finalmente se aprueban las enmiendas a la totalidad -entre ellas las de PDeCAT y ERC- que tumbarían los presupuestos del Estado.

Batet, quien ayer estuvo presente en el interior de la sala donde se juzgan a los líderes independentistas, ha dejado claro que unas elecciones "son responsabilidad de quien las convoca y quien las convoca será Sánchez, porque le interesa a él".

"Si las convoca -ha proseguido el también alcalde de Valls-, habrá dado éxito a la manifestación del domingo y estará haciendo lo que le pedía PP, Cs y Vox, la extrema derecha, y no estará dialogando ni escuchando a los que le dieron apoyo a la moción de censura que le hizo llegar a la presidencia".

Es en este sentido que el portavoz de Junts per Catalunya ha recalcado que las condiciones del independentismo para retirar las enmiendas "son muy claras": "Diálogo, mesa de negociación para hablar del conflicto político de Cataluña sin exclusiones y un relator que dé validez a las conversaciones", ha reiterado.

Si eso se cumple, ha advertido, el independentismo no tendrá "ningún problema" en retirar las enmiendas. "Pero si no se cumple -ha añadido-, será evidente que Sánchez querrá que no hayan presupuestos y quizás es el escenario que él quería".

Para Batet, "si Sánchez convoca elecciones es porque le debe interesar", ha sugerido. "Si convoca elecciones es porque sin duda es el escenario que él y el PSOE querían".

Y ha reiterado que el independentismo sigue "atornillado" a la mesa de diálogo y que si Sánchez quiere que las cuentas del Estado sigan adelante en su tramitación, conoce las condiciones. "Para nosotros, el dialogo no depende de presupuestos o no presupuestos", ha concluido.