JxCat exige la libertad de los presos soberanistas tras la decisión alemana sobre Puigdemont

Pujol ha afirmado en rueda de prensa que no ha habido malversación y que se podrá demostrar, a lo que el diputado Josep Costa ha dicho que la decisión de los tribunales alemanes, que es de última instancia, "es recurrible al Tribunal Constitucional Federal en un plazo de 30 días y hasta que no se resuelva, no habrá extradición".

Costa ha explicado que en este plazo puede presentarse un recurso que tiene expectativas de ganar porque la malversación "no es procedente", y ha recordado que el ministro Cristóbal Montoro también lo descartó.

Pujol ha reivindicado que no entrará en juegos de sustituir ni suspender a diputados porque "el delito de rebelión del que eran acusados ha caído", y ha manifestado que en un país normal los nueve diputados en prisión preventiva estarían la semana que viene sentados en sus escaños.

Por otro lado, Costa ha añadido que la sentencia alemana dice que hay "dudas evidentes sobre malversación" y que, por procedimiento, debe ser la justicia española quien lo estudie, algo que acepta porque también está convencido de que la malversación no es procedente.