JxCat evita polemizar con ERC sobre las elecciones y prevé acordar escenarios

El presidente del grupo de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha evitado ese lunes la confrontación con su socio en el Govern, ERC, sobre la convocatoria de elecciones en Cataluña y se ha mostrado convencido de que podrán "consensuar" los "futuros escenarios" con los republicanos.

En rueda de prensa, Batet ha insistido que la competencia de convocar elecciones le corresponde al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que este ya ha expresado cuál es su posición al respecto de la convocatoria electoral.

Ayer, en un artículo de opinión en "La Vanguardia", Torra afirmó que no convocará elecciones en Cataluña tal como anunció el 29 de enero, "por responsabilidad y rigor" por la situación creada por la pandemia del coronavirus.

Por parte de ERC, su presidente, Oriol Junqueras, en una entrevista contestada desde la cárcel al periódico "Ara", aseguró que no es necesario convocar elecciones en Cataluña de manera "inmediata" por la pandemia, pero sí emplazó a Torra a que aclarase el "calendario electoral" para evitar dejar en manos del Tribunal Supremo la convocatoria de elecciones.

Según Batet, los dos líderes mantienen posiciones "compartidas" y se ha mostrado convencido de que, cuando hablen con sus socios de Gobierno, se pondrán de acuerdo "en los futuros escenarios que pueda haber", si bien ha evitado contestar si la fecha electoral se debe acordar con ERC.

Por otro lado, preguntado por la decisión de la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal de romper el carné del partido, Batet ha indicado que se trata de una decisión "personal" que "respeta" y que es "coherente" con la trayectoria que ha seguido Pascal hasta ahora.

Pascal comunicó el pasado 27 de abril al partido su baja como militante, tras su progresivo alejamiento de la dirección y sus discrepancias con la línea marcada por el expresidente Carles Puigdemont al frente de JxCat.

Desde entonces, ha sido una de las principales impulsoras de la plataforma El País de Demà, conocida también como el grupo de Poblet, que aglutina a voces soberanistas contrarias a la vía unilateral hacia la independencia y planea presentarse a las próximas elecciones catalanas bajo las siglas del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC).

Batet no ha entrado a valorar la eventual concurrencia electoral del PNC porque no están pensando "en los partidos que se pueden presentar a las elecciones", ya que ha subrayado que Cataluña no está en un escenario electoral.