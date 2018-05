JxCat rechaza que se "sustituya un presidente de club del 155 por otro"

Junts per Catalunya ha reiterado hoy su rechazo a "sustituir un presidente del club del 155 por otro", en relación a una moción de censura en el Congreso en la que ha exigido al PSOE que "deje de insultar", reconozca a los "presos políticos" o abandone sus propuestas que "avanzan al PP por la derecha".

En rueda de prensa en el Parlament, al ser preguntada al respecto, la diputada de JxCat Gemma Geis ha recordado que su grupo no tiene diputados en el Congreso, aunque su posición es de "no estar a favor de sustituir un presidente del club del 155 por otro".

Aunque ha admitido que la moción de censura está "justificada" ante la "corrupción" del PP, ha puntualizado que "ese simple cambio de siglas hace falta que esté justificado por algo más, que haya una oportunidad que lo justifique".

Así, ha instado al PSOE a "modificar su posición", como por ejemplo "dejar de insultar" al presidente catalán, Quim Torra; a "reconocer la existencia de presos políticos y del mandato del 21D en el que Carles Puigdemont tiene mayoría para ser investido"; o "dejar de hacer propuestas que avanzan por la derecha al PP".

"Si todo eso se produce, puede ser una oportunidad. Pero que no esperen de JxCat cambiar un presidente del club del 155 por otro, no podemos olvidar todo lo que hemos vivido", ha dicho Geis.

Además, ha señalado que la moción de censura que su formación esperaba era el día 2 de octubre, justo después de que "en el referéndum del 1-O se viera a gente indefensa apaleada por la Policía".

En cualquier caso, ha subrayado que Junts per Catalunya "respetará" la decisión del PDeCAT sobre si dar apoyo o no a la moción de censura, "como no puede ser de otra manera".