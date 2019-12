JxCat apoya la reforma fiscal pese a generarles "incomodidad" el aumento de Sucesiones

"Por responsabilidad con el país y como socios del Govern, damos nuestro apoyo al acuerdo, pese a que hay medidas que contempla que no nos satisfacen. No es 100% nuestro modelo de sociedad", ha expuesto en rueda de prensa en el Parlament, acompañado de la diputada de JxCat Gemma Geis.

Al preguntársele qué cuestiones no comparten, Pujol ha querido centrarse en el incremento de Sucesiones, y pide que en la negociación se incluyan medidas alternativas a subir impuestos como la mejora de los ingresos "a través de la flexibilización del déficit, y con un reconocimiento de las deudas del Estado" con Catalunya.

Sobre qué le parece que, en materia de IRPF, los contribuyentes a partir de 90.000 euros deban pagar más, ha evitado pronunciarse al respecto, pero sí ha mostrado su satisfacción por la decisión de que se reduzca la carga fiscal para los contribuyentes con rentas más bajas, los de menos de 12.450 euros, y de que se prevea un nuevo impuesto que gravará el impacto medioambiental de las instalaciones eléctricas.

En su opinión, hay que hacer un "ejercicio de realismo" teniendo en cuenta que son un Govern de coalición y negocian las cuentas con los comuns, y ha advertido de la necesidad de aprobar los presupuestos.

"Si no ha presupuestos, escenario que no contemplamos, este acuerdo no prosperaría. Es momento de terminar el trabajo", ha recalcado Pujol.