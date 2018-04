JxCat espera la respuesta de Llarena a Sànchez sin plantear nuevos candidatos

JxCat sigue a la espera de la respuesta del juez del Supremo Pablo Llarena sobre la petición del diputado encarcelado Jordi Sànchez para poder participar en el pleno de su investidura del viernes, sin plantearse de forma inmediata, nuevos candidatos si esta vía fracasa y sin temor a nuevas elecciones.

Esto ha sucedido en paralelo a los contactos entre fiscales españoles y alemanes en la Haya para preparar una reunión, seguramente mañana, en Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, para tratar los delitos recogidos en la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha confirmado a Efe una fuente de este organismo.

La posición de los independentistas la ha verbalizado hoy el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), quien ha apostado por abrir una "reflexión profunda" sobre los próximos pasos del soberanismo si fracasa la candidatura de Sànchez por un eventual nuevo veto de Llarena.

Una reflexión que podría abordar JxCat en una reunión, de todo el grupo parlamentario, que el expresidente catalán Carles Puigdemont se está planteando convocar para el próximo lunes en Berlín, según han informado fuentes de la formación.

A la espera de lo que decida Llarena, cabe la posibilidad de que los diputados viajen a Berlín el lunes sin haber logrado la investidura de Sànchez por la negativa del juez a excarcelarlo y será entonces cuando se deberán abordar nuevos escenarios antes de la fecha límite del 22 de mayo para investir a un presidente de la Generalitat.

En este contexto, Costa, en una entrevista en La Xarxa, ha subrayado que si no se puede investir a Sànchez se deberá abrir una reflexión que debe ser "más profunda" que el "automatismo de que si no nos dejan este candidato, pues proponemos otro".

Y pese a que le gustaría formar Govern "antes de Sant Jordi" (23 de abril), ha recalcado que no solo depende de los soberanistas, sin descartar que no se pueda constituir un gobierno y haya repetición de elecciones: "Si nos siguen enviando candidatos a la prisión quizá no puede haber Govern y la gente tendrá que entender que no solo depende de nosotros", ha dicho.

El dirigente de JxCat ha subrayado que los candidatos que se han propuesto, Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez, están en prisión preventiva o han huido de España, mientras que cada vez que aparecen posibles nuevos candidatos en la prensa irrumpen "informes de la Guardia Civil" sobre ellos, en el marco de una "incriminación global" en la que todos los soberanistas, a su juicio, pueden ser "sospechosos del delito de independentismo".

Costa ha remarcado que no desean repetición de elecciones, pero ha avisado de que no tienen "miedo" si se da este escenario porque confía que el soberanismo volvería a ganar.

En este contexto, Puigdemont ha felicitado desde Alemania al que fue su vicepresidente en el Govern, Oriol Junqueras -en prisión provisional-, con ocasión de su 49 aniversario, mientras que en la Universidad Autónoma de Barcelona profesores y amigos le han rendido un homenaje.

Tras la puesta en libertad bajo fianza del expresidente catalán en Alemania, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en un viaje a Bruselas, ha apostado por mejorar el grado de colaboración y cooperación judicial entre países.

Asimismo ha trascendido que fiscales españoles y alemanes se reunirán en Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, "probablemente mañana" para tratar los delitos recogidos en la euroorden dictada contra Puigdemont.

La oficina española y la alemana en este organismo han estado en contacto a lo largo del día de hoy para preparar el encuentro, aunque ambas mantienen un gran secretismo sobre esa cita.

Ante la polémica por las acusaciones de terrorismo a la detenida por su implicación en sabotajes de los Comités de Defensa de la República (CDR), el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que "no se puede quebrar el equilibrio entre el respeto a las libertades y la seguridad".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su rechazo a calificar de terrorismo las actuaciones de los CDR y ha hecho un llamamiento a no "banalizar" ese concepto, en la misma línea que el diputado de PSC-Units Ramon Espadaler, que en todo caso pide no "bendecir" a esos comités.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado "una barbaridad" que se acuse a los CDR de terrorismo, ha invitado al PSC a participar en la manifestación del próximo domingo y ha pedido "dosis de realidad" para configurar un Govern efectivo en Cataluña para acabar con el 155.