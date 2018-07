JxCat quiere revertir decisión de que diputados suspendidos no cobren salario

La portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha indicado hoy que su grupo "no avala" la decisión administrativa del Parlament de quitarles la nómina a los diputados suspendidos y se ha mostrado partidaria de "revertir" dicha decisión pactando una solución consensuada.

Según ha indicado en rueda de prensa, JxCat sigue considerando que la cuestión de las retribuciones "es algo menor" en comparación con "la vulneración de derechos de los diputados" producida con la suspensión decidida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"No obstante -ha puntualizado-, JxCat no avala la decisión de quitarles la nómina a los diputados suspendidos, que no ha pasado por los órganos correspondientes; es decir, no ha sido aprobada por la Mesa ni por ninguna comisión, como la del Estatuto del Diputado".

La portavoz adjunta de JxCat ha confirmado que su grupo se enteró ayer "en una comunicación verbal" de que los diputados suspendidos sólo cobrarían este mes el sueldo correspondiente hasta el 13 de julio, que es el día en que fue comunicada su suspensión.

Sobre el margen de maniobra que tienen ahora los grupos y la Mesa para revertir la decisión adoptada por la oidora de cuentas del Parlament, ha dicho que aún no hay ninguna propuesta ni el mecanismo acordado, que podría pasar por una decisión de la Comisión del Estatuto del Diputado o, en última instancia, de la Mesa.

Respecto a la posibilidad de que ya hayan sido los diputados suspendidos los que han renunciado a cobrar las nóminas, Geis ha indicado que no harán "nada que contradiga" lo que ellos expresen.

En cuanto a la admisión a trámite del TC del recurso interpuesto por el diputado Jordi Sànchez (JxCat) contra la resolución del Tribunal Supremo que le impidió defender su investidura, Geis ha indicado que espera que al final les den la razón y que se reconozca que se vulneraron sus derechos.

Ha añadido que en caso contrario interpondrán un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, puesto que "el juez Llarena se saltó la resolución del comité de derechos humanos de Naciones Unidas, pese a ser vinculante".