Keiko Fujimori afirma que hace un año fue "emboscada" al recordar su detención

La lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que hace un año fue "emboscada de manera inesperada", al recordar la detención preventiva que cumple en una prisión de Lima a raíz de la investigación por lavado de activos abierta en su contra.

La excandidata presidencial agregó que, en ese momento, pensó que "no podía haber nada más arbitrario en la vida, pero me equivoqué", según escribió en una carta compartida en sus redes sociales.

Fujimori quedó detenida, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, durante una diligencia en la que el representante del Ministerio Público iba a tomar sus declaraciones por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

De acuerdo a los directivos de esta constructora, la campaña electoral de Fujimori recibió al menos un millón de dólares en el 2011 y otro monto en la de 2016.

"No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro", declaró Fujimori.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, pidió poner "cada cosa en su lugar".

"No confundamos la actividad política con la justicia penal, hacerlo no solo daña a los políticos, daña a las instituciones democráticas, daña a todos", expresó.

La defensa de Fujimori consiguió que la Corte Suprema de Justicia reduzca el tiempo de su prisión preventiva a 18 meses, la cual vence en abril próximo, pero aún está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso que pide su excarcelación inmediata.

"Lo único que invoco es que la justicia se abra paso finalmente", remarcó la también exlegisladora.

Fujimori agregó que puede "haber cometido aciertos y desaciertos, pero si lo hice, fue pensando que era lo correcto en su momento y asumo el 100% de la responsabilidad sobre mis actos y decisiones políticas".

Junto a la excandidata peruana están en prisión sus más cercanos colaboradores y personal de campaña, a raíz de las declaraciones de testigos protegidos que aseguran haber participado en la simulación de aportes partidarios con el dinero presuntamente entregado por Odebrecht.