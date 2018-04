Kenneth Bae: Pyongyang exigía una foto de su líder con Clinton para liberarme

El estadounidense Kenneth Bae, encarcelado en Corea del Norte entre 2012 y 2014, relató en una entrevista a Efe cómo el régimen exigió a Washington la mediación de una figura de alto nivel como el expresidente Bill Clinton para lograr su liberación.

"El régimen me pidió directamente que le dijera a Washington que enviara al expresidente Clinton (que ya viajó en 2009 para liberar a dos periodistas). Cuando vieron que no era posible me pidieron que viniera entonces una figura de menor rango, como un secretario de Estado", explica el expreso.

Bae considera que Corea del Norte quiso usar su libertad "como moneda de cambio", algo que a su juicio vuelve a suceder con los otros tres ciudadanos estadounidenses que el régimen mantiene encarcelados en un momento marcado por el acercamiento entre Washington y Pyongyang.

"La razón por la que me quedé tanto tiempo en Corea del Norte es porque fui usado como moneda de cambio. Ellos querían algo a cambio de mi libertad", explica este pastor protestante de 49 años que pasó dos años preso en el hermético país y que en su momento llegó a ser el ciudadano de EEUU que más tiempo estuvo en manos del régimen.

Del mismo modo, cree que la proximidad de la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump supone "una excelente ocasión" para que Pyongyang libere a los tres prisioneros estadounidenses.

Washington ha sugerido en los últimos meses al régimen que la liberación daría un mensaje positivo con respecto a su voluntad de acercamiento, lo que unido al reciente viaje del Canciller norcoreano a Suecia, país que ha mediado en casos anteriores, hace pensar que la liberación de estos presos puede ser inminente.

En el caso de Bae, su detención tuvo lugar en noviembre de 2012 durante un viaje al Estado asiático en el que le requisaron un disco duro con material para enseñar el evangelio (algo prohibido en Corea del Norte), y en una etapa en que la confrontación entre Pyongyang y Washington iba de mal en peor.

En agosto de 2013, después de que el régimen realizara su tercera prueba nuclear, endureciera su retórica bélica y cancelara un viaje preacordado del entonces enviado de EEUU para Derechos Humanos en Corea del Norte, Robert King, Bae se empezó "a hacer a la idea de que iba a estar en ese país mucho tiempo".

No retornaría a EEUU hasta un año y tres meses después a raíz de que el entonces Director Nacional de Inteligencia, James Clapper, viajara a Pyongyang para lograr su libertad y la de otro estadounidense, Matthew Miller.

"Aunque finalmente no lo consiguieran, ellos querían una foto, una imagen del líder (norcoreano) Kim Jong-un con alguien como Clinton para exhibir la influencia del régimen tanto dentro como fuera del país", explica.

Es por eso que cree que los tres detenidos que permanecen ahí tienen ahora una gran oportunidad gracias al giro diplomático que se vive en torno a la península y sobre todo a la histórica cumbre entre Kim y Trump, prevista para mayo.

"Ahora mismo es un gran momento para que sean liberados. Además Trump probablemente lo pida oficialmente durante la cumbre. Y Kim Jong-un a su vez puede que esté esperando un momento idóneo para usarlo como muestra de buena fe del régimen", asegura Bae.

Los tres estadounidenses detenidos son Kim Dong-chul (64 años), Kim Sang-duk (58) y Kim Hak-song (ronda los 60), que al igual que Bae nacieron en Corea del Sur y más tarde lograron la nacionalidad.

El primero de ellos, un empresario arrestado en octubre de 2015 durante un viaje a Corea del Norte y condenado después a 10 años de cárcel por espionaje, ya es poseedor a día de hoy del triste récord que una vez ostentó Bae de ser el preso estadounidense que más tiempo ha estado detenido al norte del paralelo 38.

Los otros dos, detenidos en la primavera de 2017, eran profesores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang (PUST), la única privada y con financiación extranjera del país, y hasta el momento los medios norcoreanos les han atribuido "actos hostiles" contra el régimen sin que ningún tribunal se haya pronunciado aún.

Sin embargo, Bae sabe mejor que nadie que el optimismo puede ser un arma de doble filo para los propios detenidos.

"Por otro lado, si la liberación no se produce estos días y este acercamiento y las cumbres van mal, entonces sus posibilidades cambiarían radicalmente", afirma.

Las familias de los tres detenidos no han mantenido por el momento ningún contacto con Bae, que asegura que quiere respetar su privacidad.

Del mismo modo, no se dirigió directamente a los padres de Otto Warmbier, el estudiante de EEUU que entró en coma y falleció en 2017 tras más de un año detenido en Corea del Norte en un caso que levantó duras críticas contra el régimen, cuando coincidió con ellos en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de febrero en Ginebra.

"Todavía están de luto y no están en condiciones de hablar, pero les he trasmitido mi cariño", dice.