Koldo Martínez (Geroa Bai), elegido senador autonómico de Navarra

Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha sido elegido este jueves por el pleno del Parlamento foral senador autonómico de Navarra.

Martínez, portavoz de su grupo en el Parlamento de Navarra la pasada legislatura, ha obtenido 22 votos de Geroa Bai, PSN y Podemos y la otra candidata, Arantxa Arias, de Navarra Suma, los 20 de su grupo parlamentario, mientras que EH Bildu e I-E han votado en blanco.

Tras su elección este jueves, Martínez deberá esperar para tomar posesión de su cargo a la constitución de las Cortes tras las próximas elecciones generales.

El parlamentario, tras ser elegido senador, ha agradecido su apoyo al PSN, a Geroa Bai y a Podemos y ha felicitado a Arantxa Arias e Iñaki Bernal (I-E), quien retiró este miércoles su candidatura, ya que "presentarse a unas elecciones demuestra compromiso con ideas, y eso es lo más importante, independientemente del resultado".

Martínez ha intervenido brevemente en el pleno para destacar que en el Senado mostrará su compromiso con Navarra y su autogobierno.

En ese sentido, ha señalado posteriormente a los medios de comunicación que su intención es realizar esa defensa mediante relaciones bilaterales: "Me he pasado la legislatura anterior, aunque algunos han querido silenciarlo, diciendo que Geroa Bai es partidaria siempre de relaciones y toma de decisiones bilaterales, de negociaciones y de acuerdos; no somos partidarios de decisiones unilaterales".

Asimismo, según ha manifestado, se centrará en apoyar "todo lo que vaya a suponer profundización de la democracia, con todo lo que ello implica de reconocimiento de derechos humanos", algunos de los cuales a su juicio están en riesgo, "no solo para la ciudadanía de Navarra sino para los ciudadanos de todo el Estado".