El Kremlin dice que no debatirá con los medios el caso Skripal

El Kremlin no debatirá con la prensa las noticias sobre el caso Skripal, después de que un diario británico publicase que en el Reino Unido han identificado a un tercer sospechoso de participar en el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija, dijo hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"No podemos y es muy difícil debatir este asunto con los medios. No nos gustaría. Es imposible. En un tema sensible como el incidente con los Skripal no podemos tener como interlocutores a los medios informativos", dijo Peskov, citado por la agencia Interfax.

El portavoz comentó así la publicación del periódico "The Daily Telegraph" que señala que el tercer el sospechoso es también miembro del espionaje militar ruso GRU, al igual que los otros dos rusos vinculados al ataque con el neurotóxico Novichok, conocidos por su presuntos nombres falsos de Ruslán Boshírov y Alexander Petrov.

Según el rotativo, el tercer agente visitó la población inglesa de Salisbury, donde el 4 de marzo de fueron envenenados el exexpía ruso Skripal y hija Yulia, aunque después se recuperaron.

Otras tres personas resultaron intoxicadas de forma accidental con este agente de fabricación soviética, y una de ellas, la británica Dawn Sturgess, falleció el pasado 8 de julio.

"En los últimos meses en los medios británicos y de otros países aparecen un sinnúmero de noticias sobre el caso Skripal. Ya nadie puede discernir cuáles de esas noticias son falsas y cuáles verdaderas", dijo Peskov.

Recalcó que el Kremlin no se ocupa de "buscar o identificar" a personas, ya que para ello Rusia cuenta con determinados servicios, que necesitan "informes oficiales" para desarrollar una investigación conjunta, a lo que el Reino Unido -enfatizó- se ha negado desde el comienzo.

La revelación de periódico británico se produce después de que el miércoles la página web de periodismo de investigación Bellingcat revelara la identidad "real" de Boshírov, de quien dijo que es en realidad el condecorado coronel del GRU Anatoli Chepiga.

Peskov, que anunció la víspera que investigará si Chepiga fue realmente condecorado como Héroe de Rusia por el presidente Vladímir Putin, afirmó hoy que no hay constancia de ello.

Según el diario británico "The Times", Bellingcat promete en 7 ó 10 días publicar también el verdadero nombre del segundo sospechoso, Petrov.

En cuanto a la posibilidad de que Chepiga y Boshírov sean la misma persona, el portavoz ruso indicó que Moscú tampoco va en entrar en un debate con los medios sobre este asunto.

"Hay muchas elucubraciones sobre quién se parece a quien... Sabéis, hasta ahora por la plaza Roja andan unos 15 Stalin y 15 Lenin, y todos son tremendamente parecidos al original", dijo el portavoz del Kremlin.