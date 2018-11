El Kremlin denuncia "fuertes presiones" en elecciones a presidente Interpol

El Kremlin denunció hoy "fuertes presiones" en las elecciones a la presidencia de la Interpol en las que ganó el surcoreano Kim Jong Yang por delante del candidato ruso, Alexandr Prokopchuk.

"Por supuesto, es una pena que nuestro candidato no ganara, pero, por otra parte, si analizamos imparcialmente las declaraciones realizadas por varios países en vísperas de las elecciones, entonces resulta evidente que hubo fuertes presiones", comentó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios locales.

Peskov, que también aseguró que Rusia no tiene "ningún motivo" para no aceptar los resultados de las elecciones, se hizo así eco de las duras críticas vertidas por diputados y senadores rusos, quienes criticaron a EEUU por ejercer "una presión sin precedentes" para que el candidato ruso no saliera elegido.

"Queda en entredicho el mismo principio de toma de decisiones en las organizaciones internacionales", dijo Frants Klintsevich, jefe del comité de defensa y seguridad del Senado, que tachó de "abiertamente vergonzosos" los métodos utilizados contra Prokopchuk.

Mientras, el jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, Leonid Slutski, expresó su sorpresa por el hecho de que el ganador fuera un candidato de Asia, cuando el presidente saliente era chino, "contra todas las expectativas, el principio de rotación y la lógica del proceso".

A su vez, no descartó que los rivales de Rusia, "que no dudaron en pronunciarse abiertamente en contra de la candidatura rusa, ejercieran presión sobre el mismo mecanismo" de elección.

El Ministerio del Interior, que destacó que Propopchuk seguirá en el cargo de vicepresidente de la Interpol, ya había denunciado la víspera "una campaña de desprestigio" contra el representante ruso.

"Elegir al general mayor Alexander Prokopchuk como nuevo presidente de Interpol es como poner a un zorro a controlar el gallinero", señalaba la declaración conjunta emitida por senadores miembros de la Comisión sobre Seguridad y Cooperación con Europa del Congreso de EEUU (Comisión Helsinki).

Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió públicamente el voto por el candidato surcoreano, que sucederá en el cargo al chino Meng Hongwei, que fue presidente de la organización hasta que fue detenido a finales de septiembre por las autoridades de Pekín.