Kuczynski dice que la nueva petición de destitución pone "en ridículo" a Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que la nueva petición presentada en el Congreso para que sea destituido del cargo está "poniendo en ridículo" al país antes de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y el 14 de abril próximo.

"Estamos poniendo en ridículo al Perú porque estamos diciendo: botamos al presidente que está trabajando, cuando van a venir 35 presidentes de América el 14 de abril al Perú para la Cumbre de las Américas", dijo Kuczynski durante una visita a la ciudad de Puno.

Agregó que sus opositores quieren que deje el cargo después de esa reunión "para no aparecer mal, porque saben que esto está mal, está muy mal".

"Se está encubriendo otras cosas, yo me voy a defender y no renunciaré, no renunciaré", aseguró.

Tras pedir a la oposición política que lo "deje trabajar", rechazó las acusaciones de que tuvo vínculos ilícitos con la constructora brasileña Odebrecht.

"Yo no he hecho nada. Si me muero hoy, san Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: 'Pedro Pablo, tú has actuado bien'. Yo lo sé, mi conciencia está limpia y no dejaré que traidores... yo no digo quién, que me dejen trabajar, eso es lo único que pido", remarcó.

Kuczynski recordó que hace tres meses ya fue sometido a un primer intento de destitución en el Congreso.

Indicó que, pesar de que esa solicitud no prosperó, se presentó el jueves una segunda petición "sin una coma más de nueva información".

La moción fue presentada con las firmas de treinta legisladores de diferentes grupos parlamentarios opositores, quienes fundamentaron su demanda en la supuesta "falta de veracidad, honestidad y transparencia" de Kuczynski.

Señalaron que el gobernante "negó y ocultó mintiendo en forma reiterada y permanente sus relaciones contractuales como persona natural y/o jurídica por asesoría consultoría o cualquier otra modalidad con empresas brasileñas consideradas dentro de la investigación de caso Lava Jato en el Perú", entre ellas Odebrecht.

Esta petición responde a las asesorías que Kuczynski ofreció a Odebrecht por 782.000 dólares entre 2004 y 2007, a través de su empresa Westfield Capital cuando era administrada por su socio chileno Gerardo Sepúlveda.

En esos años, Kuczynski era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), denunciado a su vez por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña.

Asimismo, se basa en las 140 transferencias bancarias en cuentas de Kuczynski que presuntamente lo involucran con Odebrecht, Westfield y First Capital, la consultora de Sepúlveda, según un informe que el Banco de Crédito del Perú entregó a la Fiscalía.

Odebrecht también aportó 300.000 dólares a la campaña electoral de Kuczynski en 2011, comicios en los que ganó Ollanta Humala (2011-2016), según declaró a los fiscales el exdirectivo de la compañía en Perú Jorge Barata.

Para ser aprobada, la destitución requiere el voto de 87 legisladores de un total de 130 y, según la Constitución, el cargo tendría que ser asumido por vicepresidente, Martín Vizcarra.

Kuczynski se salvó de la primera petición de cese el 21 de diciembre pasado al abstenerse diez legisladores fujimoristas, liderados por Kenji Fujimori.

Tres días después indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.