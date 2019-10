Kurdos dicen que Turquía bombardea una de sus posiciones en zona fronteriza

Los kurdos aseguraron hoy que Turquía está bombardeando una de sus posiciones en una ciudad siria fronteriza con Turquía sin causar víctimas, informaron las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos.

"Los militares turcos están bombardeando uno de nuestros puntos en la frontera de Sere Kaniye (Ras al Ain) con Turquía. No hubo heridos entre nuestras fuerzas. No respondimos a este ataque no provocado. Estamos preparados para defender a nuestro pueblo y al pueblo del noreste de Siria", indicó el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FSD en su cuenta de Twitter.

La población de Ras al Ain se encuentra en la frontera con Turquía y ahí se emplaza la franja fronteriza que Ankara quiere establecer en el noreste de Siria y de la que Estados Unidos se ha retirado ante una inminente ofensiva de los turcos contra la región.