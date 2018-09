LAB exige a PNV la reincorporación del expreso de ETA Iñaki Igerategi a su puesto como bombero foral en Guipúzcoa

El sindicato LAB ha exigido al PNV la readmisión del expreso de ETA Iñaki Igerategi, condenado por la Audiencia Nacional a seis años de prisión e inhabilitación por pertenecer al comando ZIP de ETA, a su puesto de trabajo de bombero foral en Guipúzcoa, tras haber cumplido íntegra su pena.

El sindicato ha denunciado que la Diputación "se ha negado" a su reincorporación y ha criticado que la formación jeltzale "que proclama una solución para los presos y dice estar a favor de la normalización ha optado por ir en dirección contraria en este caso".

Representantes de LAB y bomberos de la Diputación de Guipúzcoa, junto al propio Igerategi, han desplegado dos pancartas con el lema 'Iñaki lanera! Aldundira!' (Iñaki al trabajo, a la Diputación) en el puerto de San Sebastián, coincidiendo con la primera jornada de las Regatas de la Concha.

En declaraciones a los periodistas, el representante de LAB Jokin Zubieta ha denunciado que el Gobierno foral ha tomado una decisión "injusta e ilegal" en contra de Igerategi "negándole el derecho de volver a su puesto". En ese sentido, ha advertido de que no aceptan el despido y han reclamado al PNV que "corrija su decisión".

Para la central abertzale, "es hora de construir una sociedad que reconozca todos los derechos, que las personas que han estado presas y exiliadas recuperen los derechos que se les han negado durante años, entre ellos, el derecho al empleo, o como en este caso, volver a su puesto de trabajo".

"DERECHOS"

Por su parte, Iñaki Igerategi ha explicado que lo que más le "choca" es que se habla de que "hay que poner unas vías de solución y el respeto a los derechos", pero en su caso, según ha señalado, "la condena de 6 años la he cumplido hasta el último minuto, llego a casa y el discurso es uno pero la realidad es otra".

De este modo, ha denunciado que "en casa han sido mucho más duros o han optado por hacer el papel del juez por encima de la Audiencia Nacional". "Los seis años de inhabilitación al PNV no le valen, lo que le vale es una inhabilitación de por vida y por eso me dicen que a la calle, y no podemos hacer nada", ha afirmado.

Tras afirmar que las argumentaciones de la Diputación para no reincorporarle a su puesto de trabajo "son bastante pobres", ha explicado que "lo que han hecho es esquivar el tema mandándome a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo, y prolongar el tema todo lo que puedan". Igerategi ya ha interpuesto el recurso para reclamar ante la justicia su reincorporación.

Iñaki Igerategi, junto a Ignacio Otaño, quedó en libertad el pasado mes de febrero, tras cumplir la pena de seis años de prisión a la que les condenó la Audiencia Nacional por estar integrados en el comando ZIP y dar información para que la organización terrorista asesinara a Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003.