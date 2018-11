El Laborismo quiere otra negociación si el acuerdo del "brexit" es rechazado

El portavoz laborista del "brexit", Keir Starmer, dijo hoy que su formación, primera de la oposición británica, exigirá al Gobierno que vuelva a negociar con Bruselas si el acuerdo aprobado por los 27 países de la UE es rechazado por los diputados del Reino Unido.

En unas declaraciones a la BBC, Starmer afirmó que los diputados británicos no aceptarían una situación en que no haya acuerdo del "brexit" -en caso de que el Parlamento rechace el pacto negociado- y presionarán para que la primera ministra, la conservadora Theresa May, vuelva a negociar con la Unión Europea (UE).

May inicia hoy una campaña para conseguir el respaldo de los parlamentarios del Reino Unido al acuerdo del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) aprobado ayer por los 27 en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

El acuerdo -que contempla los términos del "divorcio" británico, como la situación de los comunitarios que viven en el Reino Unido y el cheque que deberá pagar Londres por su retirada- no es respaldado por la oposición laborista, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y los conservadores más euroescépticos.

Se espera que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo el próximo 12 de diciembre, pero el Gobierno de May no ha indicado qué planes tiene en caso de que no supere el trámite parlamentario.

Starmer se quejó hoy de que May no tenga un plan B en caso de rechazo en los Comunes y recalcó que la primera ministra tendrá que "volver y negociar un acuerdo que ciertamente pueda contar con la mayoría en el Parlamento, o deberían convocarse unas elecciones generales" por su "fracaso" en esta negociación.

May celebrará hoy una reunión del gabinete en su residencia oficial de Downing Street, y después acudirá a la cámara baja para hacer una declaración, prevista para las 15.30 GMT.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, insistió hoy, en declaraciones a la BBC, en que no habrá otra negociación sobre el "divorcio" británico de la UE y que el acuerdo firmado el domingo en Bruselas es el único "posible".